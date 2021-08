Nikitsch gewinnt Kroatenderby gegen HRVATI

Details Sonntag, 08. August 2021 21:59

Kroatenderby im Mittelburgenland! Zurecht durften sich die Zuseher auf ein spannendes Spiel freuen. Die SG HRVATI hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten zwei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen den SC Nikitsch.

Und auch diesmal sollte es nicht gut starten für die Gäste, HRVATI geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Stefan Alexander Domnanowich das schnelle 1:0 für Nikitsch erzielte, es war der perfekte Start für die Hausherren. Nikitsch nutzte eine schwache erste Halbzeit der Gäste, HRVATI war nicht wirklich im Spiel und ließ den Gastgebern zu viel Platz, was man dann auch zu nutzen wusste. Gabor Marics erhöhte vor der Pause noch auf 2:0, er blieb vor dem Tor eiskalt und traf trocken. HRVATI hatte einiges vor in den zweiten 45 Minuten, wollte man das Derby noch drehen.

Anschlusstreffer kam zu spät

Im zweiten Durchgang versuchten die Gäste dann nachzusetzen. Nikitsch war jetzt nicht mehr so dominant, man überließ den Gästen ein wenig das Spielfeld. Doch HRVATI konnte dies kaum nutzen, erst gegen Ende kam man wieder heran, Mark Abert traf in der 89.Minute zum Anschluss, jetzt brach noch einmal Hektik aus. HRVATI warf ales nach vorne und hatte auch noch zwei gefährliche Szenen, am Ende kam der Anschlusstreffer aber etwas zu spät. Mit drei Punkten im Gepäck verließ der SC Nikitsch die Abstiegsplätze und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

"In der ersten Halbzeit waren wir klar besser, am Ende war dann aber auch etwas Glück dabei", so ein fairer Christian Balogh seitens der Nikitscher.

Die Besten: Martin Kovacs, Milan Toth (beide Nikitsch)

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – SG HRVATI, 2:1 (2:0)

9 Stefan Alexander Domnanowich 1:0

30 Gabor Marics 2:0

86 Mark Abert 2:1

