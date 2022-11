Remis dank spätem Treffer von Novokmet

Details Dienstag, 01. November 2022 08:33

In der Begegnung SPG HRVATI gegen die Reserve von ASV Draßburg KM trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Matej Brocic brach für ASV Draßburg II den Bann und markierte in der 84. Minute die Führung. Als einige Zuschauer bereits die Gäste als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Marko Novokmet, der zum Ausgleich traf (89.). Letztlich gingen SPG HRVATI und Draßburg II mit jeweils einem Punkt auseinander.

Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen weist HRVATI eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gastgeber im Mittelfeld der Tabelle. In den letzten Partien hatte SPG HRVATI kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat ASV Draßburg KM II momentan auf dem Konto. ASV Draßburg II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste SPG HRVATI die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht HRVATI damit auch unverändert auf Rang sechs.

HRVATI verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 18.03.2023 bei ASK Raiding wieder gefordert.

1. Klasse Mitte: SPG HRVATI – ASV Draßburg KM II, 1:1 (0:0)

89 Marko Novokmet 1:1

84 Matej Brocic 0:1