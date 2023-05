Hajos-Doppelpack lässt Nikitsch über Dreipunkter bei Kroatisch Minihof jubeln

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:20

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Kroatisch Minihof und Nikitsch, die mit 1:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Match war am Samstag an Spieltag 23 über die Bühne gegangen. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg von Kroatisch Minihof bei SC Nikitsch geendet.

Doppelpack zum vollen Erfolg

Nikitsch ging in der 24. Minute in Führung - Attila Hajos besorgte den ersten Tagestreffer für den Gast. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Patrik Laszlo Hoos den Ausgleich (28.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. SC Nikitsch stellte das 2:1 sicher (62.) Attila Hajos avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewannen die Gäste gegen Kroatisch Minihof.

Kroatisch Minihof führt mit 30 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der Gastgeber in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nikitsch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SC Nikitsch machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. Nikitsch befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Neun Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Kroatisch Minihof momentan auf dem Konto. SC Nikitsch bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zehn Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten.

Am kommenden Sonntag tritt Kroatisch Minihof bei SC Kroatisch Geresdorf an, während Nikitsch zwei Tage zuvor Kobersdorf empfängt.

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof – SC Nikitsch, 1:2 (1:1)

62 Attila Hajos 1:2

28 Patrik Laszlo Hoos 1:1

24 Attila Hajos 0:1

