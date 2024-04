Piringsdorf besiegt ASV Draßburg II souverän mit 3:0

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 19:03

SC Piringsdorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung von ASV Draßburg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Piringsdorf wusste zu überraschen. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Draßburg II hatte einen klaren 5:2-Sieg gefeiert.

Klarer Heimsieg trotz Unterzahl

Leon Mandl brachte den Gast in der 39. Minute ins Hintertreffen. SC Piringsdorf nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Mate Toth von der Heimmannschaft, der in der 63. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Oliver Kiraly erhöhte für Piringsdorf auf 2:0 (66.). In der 86. Minute legte Markus Schuneritsch zum 3:0 zugunsten von SC Piringsdorf nach. Ein starker Auftritt ermöglichte Piringsdorf am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen ASV Draßburg KM II.

Die Trendkurve von SC Piringsdorf geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. SC Piringsdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Bei ASV Draßburg II präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Die Situation von ASV Draßburg KM II ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Piringsdorf handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Sechs Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SC Piringsdorf derzeit auf dem Konto. Acht Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat ASV Draßburg II momentan auf dem Konto.

Piringsdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei ASV Pöttsching an. Einen Tag später empfängt Draßburg II SC Kroatisch Geresdorf.

1. Klasse Mitte: SC Piringsdorf – ASV Draßburg KM II, 3:0 (1:0)

86 Markus Schuneritsch 3:0

66 Oliver Kiraly 2:0

39 Leon Mandl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.