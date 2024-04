Kroatisch Minihof gewinnt deutlich gegen Unterpullendorf

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 20:51

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf Kroatisch Minihof hatte SC Unterpullendorf klar das Nachsehen und verlor mit 0:3. Gegen Kroatisch Minihof setzte es für Unterpullendorf eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatte SC Unterpullendorf einen 3:0-Sieg für sich reklamiert.

Dreifacher Punktezuwachs für das Heim-Team

In der 15. Minute ging Kroatisch Minihof in Führung - Mátyás Krizsonits traf scharf ins Eck. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Nach 56 Minuten beförderte Kroatisch Minihof das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz - Mátyás Krizsonits traf vom Elfmeterpunkt und schnürte einen Doppelpack. Die Situation wurde für Unterpullendorf noch schwieriger, als Philip Juranich in der 66. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Gabor Herczeg besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Kroatisch Minihof (76.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gastgeber am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Unterpullendorf.

Kroatisch Minihof muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kroatisch Minihof verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und neun Niederlagen. Kroatisch Minihof beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Neun Siege, ein Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SC Unterpullendorf noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Kroatisch Minihof stellt sich am Samstag (17:30 Uhr) bei SC Nikitsch vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Unterpullendorf Kobersdorf.

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof – SC Unterpullendorf, 3:0 (1:0)

76 Gabor Herczeg 3:0

56 Mátyás Krizsonits 2:0

15 Mátyás Krizsonits 1:0

Details

