ASV Pöttsching glückt Kantersieg gegen SC Unterpullendorf

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:51

Im Rahmen der 21. Runde der 1. Klasse Mitte Burgenland lieferten sich ASV Pöttsching und SC Unterpullendorf ein packendes Match, das mit einem klaren Sieg für die Gastgeber endete. ASV Pöttsching demonstrierte eine herausragende Leistung und besiegte SC Unterpullendorf mit 5:1. Bereits in den ersten Minuten des Spiels setzte Pöttsching starke Akzente und beherrschte das Spiel bis zum Schlusspfiff.

Ein furioser Start für Pöttsching

Das Spiel begann unmittelbar mit hoher Intensität, als Michael Matouschowsky bereits in der 5. Minute das erste Tor für ASV Pöttsching erzielte. Der frühe Treffer gab Pöttsching den nötigen Schwung, und sie bauten ihren Angriff weiter aus. Nur acht Minuten später, in der 13. Minute, verdoppelte Dejan Cosic die Führung mit einem präzisen Schuss, der das Publikum jubeln ließ. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, zeigte Maximilian Schlemmer seine Klasse und erhöhte auf 3:0, was die Überlegenheit von ASV Pöttsching im ersten Abschnitt unterstrich.

Zweite Halbzeit: Unterpullendorf antwortet, Pöttsching dominiert weiter

Nach der Pause kam SC Unterpullendorf motiviert zurück und konnte in der 47. Minute durch Balazs Vidak den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielen. Dieses Tor gab dem Gastteam kurzzeitig Hoffnung auf eine mögliche Wende. Doch ASV Pöttsching ließ sich nicht beirren und fand schnell zurück in ihr dominantes Spiel. In der 76. Minute war es Bojan Brezovac, der mit einem gekonnten Treffer das 4:1 für Pöttsching markierte und damit jede Hoffnung von SC Unterpullendorf auf eine Aufholjagd zunichtemachte.

Die Schlussphase des Spiels gehörte erneut den Gastgebern. Manuel Herkovich, der in der 87. Minute das 5:1 erzielte, setzte den Schlusspunkt eines beeindruckenden Auftritts.

1. Klasse Mitte: Pöttsching : Unterpullendorf - 5:1 (3:0)

87 Eigentor durch Manuel Herkovich 5:1

76 Bojan Brezovac 4:1

47 Balazs Vidak 3:1

40 Maximilian Schlemmer 3:0

13 Dejan Cosic 2:0

5 Michael Matouschowsky 1:0

