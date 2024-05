Meister Kobersdorf deklassiert Kroatisch Geresdorf

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:21

Am Spieltag der 21. Runde in der 1. Klasse Mitte (BGLD) zeigte Kobersdorf eine herausragende Leistung und besiegte SC Kroatisch Geresdorf deutlich mit 6:1. Von Beginn an setzte das Heimteam alles daran, das Spiel zu dominieren und ließ den Gästen kaum eine Chance, sich zu entfalten. Mit einer beeindruckenden Anzahl von Toren, darunter ein Hattrick von Jürgen Kalbacher, sicherten sich die Gastgeber einen verdienten Sieg.

Anfängliche Überraschung und rasche Antwort

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als SC Kroatisch Geresdorf durch Szilveszter Wertetics in der 12. Minute überraschend in Führung ging. Dieser frühe Treffer gab den Gästen kurzzeitig Auftrieb, doch ihre Freude währte nicht lange. Kobersdorf reagierte vehement und erzielte nur elf Minuten später den Ausgleich durch Peter Rajzinger, der den Ball nach einem sehenswerten Spielzug im Netz unterbrachte. Die Energie im Stadion war elektrisierend, als Kobersdorf weiterhin Druck machte und noch vor der Halbzeitpause durch zwei weitere Tore von Jürgen Kalbacher in der 35. Minute und Ante Bezer in der 44. Minute mit 3:1 in Führung ging.

Unaufhaltsames Kobersdorf in der zweiten Hälfte

Nach der Halbzeit zeigte Kobersdorf keine Anzeichen einer Verlangsamung. Gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Armin Memisevic in der 51. Minute mit einem spektakulären Schuss ins Kreuzeck auf 4:1. Dieses Tor zeigte nicht nur Memisevics individuelle Klasse, sondern auch die überlegene Teamarbeit, die Kobersdorf an diesem Tag an den Tag legte. Jürgen Kalbacher, der bereits in der ersten Halbzeit zweimal erfolgreich war, komplettierte seinen Hattrick in der 54. Minute und brachte das Stadion zum Toben, als er das 5:1 erzielte. Kobersdorf ließ nicht locker und setzte seine beeindruckende Leistung fort, was schließlich in der 88. Minute durch ein weiteres Tor von Jürgen Kalbacher, seinem vierten des Tages, belohnt wurde.

Das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg für Kobersdorf.

1. Klasse Mitte: Kobersdorf : Kr. Geresdorf - 6:1 (3:1)

88 Jürgen Kalbacher 6:1

54 Jürgen Kalbacher 5:1

51 Armin Memisevic 4:1

44 Ante Bezer 3:1

35 Jürgen Kalbacher 2:1

23 Peter Rajzinger 1:1

12 Szilveszter Wertetics 0:1

