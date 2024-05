Spannender Schlagabtausch: ASK Weppersdorf dreht das Spiel gegen Kroatisch Minihof

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:23

Im hart umkämpften Spiel der 21. Runde in der 1. Klasse Mitte standen sich Kroatisch Minihof und ASK Weppersdorf gegenüber. Die Partie endete in einem 3:2 für die Gäste aus Weppersdorf, die stark Moral beweisen. Trotz eines frühen Rückstandes zeigten sie Charakter und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Früher Vorsprung für Kroatisch Minihof

Die Partie begann dynamisch mit einem schnellen Tor für die Gastgeber. Bereits in der 13. Minute brachte Gabor Rigo sein Team von Kroatisch Minihof mit einem Treffer in Führung. Die Spannung hielt an, und ASK Weppersdorf kämpfte energisch um den Ausgleich. Dieser Kampfgeist wurde schließlich in der 28. Minute belohnt, als Mario Laschitz den Ball im Netz der Heimmannschaft versenkte und das Spiel wieder offen gestaltete.

ASK Weppersdorf dreht das Spiel in Abschnitt zwei

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste von ASK Weppersdorf entschlossen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der 55. Minute gelang es Sebastian Böhm, den Ball zum 2:1 für Weppersdorf einzunetzen, was die Partie auf den Kopf stellte. Doch Kroatisch Minihof ließ sich nicht unterkriegen und fand in der 65. Minute durch Mate Krizsonits den Weg zum Ausgleich. Das Tor zum 2:2 beflügelte das Heimteam kurzzeitig, doch der entscheidende Moment des Spiels stand noch bevor.

In der 84. Minute sorgte Nandor Fellegi für den Höhepunkt des Spiels, als er den Ball zum 3:2 für ASK Weppersdorf im Tor unterbrachte. Dieses späte Tor brach die Hoffnungen von Kroatisch Minihof auf einen Punktgewinn. Trotz energischer Versuche in den letzten Minuten, den Ausgleich zu erzielen, hielt die Defensive von Weppersdorf stand, und das Spiel endete mit einem knappen Sieg für die Gäste.

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof : Weppersdorf - 2:3 (1:1)

84 Nandor Fellegi 2:3

65 Mate Krizsonits 2:2

55 Sebastian Böhm 1:2

28 Mario Laschitz 1:1

13 Gabor Rigo 1:0

Details

