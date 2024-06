Vizemeister strauchelt in Nikitsch

Spielberichte

Details Mittwoch, 05. Juni 2024 20:26

In einer Begegnung der letzten Runde der 1. Klasse Mitte besiegte der SC Nikitsch den ASV Pöttsching mit 4:1 und fuhr auf eigener Anlage den achten "Dreier" ein. Schon in der ersten Halbzeit kamen die Hausherren zu einer komfortablen Führung, ließen auch in der zweiten Halbzeit nicht nach und setzten sich klar durch. Der Vizemeister hingegen konnte seinem Ruf als bestes Frühjahrs-Team am Mittwochabend nicht gerecht werden und musste die zweite Rückrundenniederlage einstecken.

Nikitsch mit verdienter 2:0-Führung

Beide Teams gingen von Beginn an engagiert ans Werk. In der 23. Minute gelang es David Kuzmits, den SC in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ Kuzmits Gästegoalie Mehmet Karaca keine Chance.

Elf Minuten später baute Dominik Csomos die Führung aus. In der 34. Minute erhielt Csomos den Ball an der Strafraumgrenze und knallte die Kugel unhalbar in die Maschen. Nikitsch dominierte das Spielgeschehen und ging mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Hausherren lassen nicht nach

Nachdem das Spiel zur zweiten Halbzeit wieder angepfiffen wurde, zeigten sich die Heimischen weiterhin stark. Gleich in der 49. Minute erzielte Csomos sein zweites Tor des Abends und brachte sein Team mit 3:0 in Führung.

In der 53. Minute setzte die Hausherren nach. Mit einem sehenswerten Treffer erhöhte Attila Hajos auf 4:0 und besiegelte damit den Erfolg seiner Mannschaft. Trotz des klaren Rückstands gab Pöttsching nicht auf und wurde dafür in der 60. Minute belohnt, als Philipp Schmiedl den Ehrentreffer erzielte. Am Beginn der Schlussviertelstunde sah SC-Coach Gigel Ileana die Ampelkarte. Trotz des Platzverweises des Trainers feierte Nikitsch einen überzeugenden 4:1-Sieg und kletterte in der Tabelle bis auf den vierten Rang nach oben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter jakob_balogh (620 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter jakob_balogh mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.