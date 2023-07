Infolge eines stark rotierenden "Transfer-Karussells" deklariert man beim SC Apetlon einen "gesicherten Mittelfeld-Platz" als "Saison-Bestreben"

Details Samstag, 01. Juli 2023 16:48

"Ein wenig mehr erhofft" hat man sich von der abgelaufenen Spielzeit 2022/23 beim Rangachten der 1. Klasse Nord, dem SC Apetlon, der bereits vollends die Vorbereitungen für die bald anstehende Spielzeit 2023/24 aufgenommen hat und dabei basierend auf der ein oder anderen Kader-Veränderung vor personellen Handlungsbedarf gestellt wird, um mit "frischem Wind" und aufgeladenen Energiereserven ins neue Fußball-Jahr zu "galoppieren". Ligaportal sprach mit Sektionsleiter Jürgen Abraham, um sowohl Geschehens als auch die nahe Zukunft zu thematisieren...

An zufriedenstellende Frühjahrs-Saison gilt es anzuknüpfen und tabellarisch nach oben zu "spähen"

Dem SC Apetlon - ein Verein aus dem Nordburgenland, im Bezirk Neusiedl am See liegend -, gelangen in der abgelaufenen Saison zehn Siege und fünf Remis bei zugleich neun Unentschieden - kumuliert stehen damit 37 Zähler zu Buche (Punkteschnitt 1,42). Nachdem im heurigen Herbst-Durchgang infolge des Abstieges aus der II. Liga Nord in der Spielzeit 2021/22 "nur" Zwischenrang elf als Momentaufnahme über den "Winterschlaf" eingeheimst wurde, mauserte man sich im Frühjahr mit dem Erringen von Platz sechs im Klassement der zweiten Saison-Hälfte im gesicherten Tabellenmittelfeld fest. "Insgesamt hatten wir uns ein wenig mehr erhofft, wäre ein Top-fünf-Platz durchaus möglich gewesen. Der Herbst war leider nicht so gut, umso besser dann das Frühjahr".

Kaderplanung schreitet voran und nimmt nach dem Wegfall einiger "tragender Säulen" konkrete Formen an

Gehörig Betrieb herrscht auch in puncto Personal-Debatte in den Reihen des SC Apetlon, bleibt in den Sommermonaten wie in den Top-Ligen Europas auch in den Breiten der Amateurteams meist kein Stein auf dem anderen... Jürgen Abraham: "Leider haben uns mit Andrej Nemec, Oliver Fandel, Jan Spodniak, Patrik Petrak, Christiano Grigorio Barbosa Filho und Matus Slehofer sechs Spieler verlassen. Unser Kapitän Horst Scheiblhofer hat seine Karriere beendet und auch unser Trainer Christian Pinter macht nicht weiter bei uns". Um das Fehler dieser Leistungsträger und jenes des "Dirigenten", des Cheftrainers, zu kompensieren, herrscht vereinsintern bereits reges Treiben: "Wir stehen mit vielen Spielern und Trainern in Kontakt, aber mehr gibt es dazu noch nicht zu sagen".

Voll in der Saison-Planung befindlich schlägt man den Kurs auf Kommendes ein...

Als Tabellenachter bildete man im Vorjahr quasi die "goldene Mitte" der 1. Klasse Nord, nun gelten Blick und Fokus aber bereits vollends der anstehenden Spielzeit: "Natürlich sind wir bereits voll in Planung, Saisonstart ist der 10.07., die Vorbereitungsspiele stehen und die Kaderplanung schreitet voran". Das angestrebte Ziel? "Zumindest wieder ein gesicherter Mittelfeld-Platz, mit Blick nach oben".

