Rust als Aufsteiger mit beeindruckender Hinrunde

Details Freitag, 03. Januar 2020 13:55

Mit einer beeindruckenden Hinrunde konnte der SC Freistadt Rust in der 1.Klasse Nord im Burgenland aufwarten. Die Ruster galten als Aufsteiger ein wenig als Überraschungsei, doch man merkte schnell, dass hier eine starke und homogene Truppe am Werk ist. Dass man am Ende der Hinrunde aber mit 23 Punkten auf Platz 3 steht und sich sogar noch Chancen auf den Aufstieg ausrechnen darf, damit hätten wohl auch die optimistischten Verantwortlichen nicht gerechnet. Wir haben uns kurz mit dem erfolgreichen Sektionsleiter der Ruster, Dietmar Stagl, unterhalten.

7 Siege, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen - Rust war ohne Zweifel die positiove Überraschung in der Hinrunde der 1.Klasse. Vor allem der Start der Ruster war mehr als beeindruckend, schnell machte man sich in der Liga einen Namen, von Anpassungsschwierigkeiten aufgrund der höhreren Liga absolut keine Spur. Hätte man das letzte Duell gegen Steinbrunn nicht verloren, wäre man sogar auf einem der beiden Aufstiegsplätze. Doch auch der dritte Platz ist für die Ruster eine tolle Sache, was uns auch Sektionsleiter Stagl bestätigt:" Wir sind natürlich sehr zufrieden, unser primäres Ziel war es, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Dass wir dann als Dritter überwintern, ist sehr schön". Was ist nun also die Marschrichtung für das Frühjahr?

Aufstieg durchaus ein Thema

Viele Vereine versuchen zu beschwichtigen, wenn es um das Thema Aufstieg geht, nicht so in Rust. "Wenn wir die Möglichkeit dazu haben, dann werden wir sie auch wahrnehmen. Wir sehen das durchaus als Chance", so Dietmar Stagl weiter. Auf Teufel komm raus möchte Stagl jedoch nicht in die II.Liga, eine gesunde Balance soll weiterhin gehalten werden. Dass man sich jedoch mit dem Thema befasst, zeigt auch die Aktivität auf dem Transfermarkt der Ruster.

Denn mit Nihat Güzel konnte man sich einen absoluten Top Mann für die Offensive holen, zudem kommen mit Prokopm und Unterlechner zwei Langzeitverletzte retour. Als Konkurrenten um den Aufstieg gelten ganz bestimmt Steinbrunn, Illmitz und auch Neudorf.

