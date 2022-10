Breitenbrunn feiert Dank Derbysieg den Herbstmeister

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 14:52

Derbysieg für die Breitenbrunner. Breitenbrunn errang am Samstag einen 3:1-Sieg über Jois. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Breitenbrunn löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Derweil tat man sich vor allem in den ersten 45 Minuten schwer, Jois trat stark ersatzgeschwächt an, hatte jedoch etwas mehr vom Spiel und ging durch ein schönes Solo von Kapitän Bastian Hackl auch in Führung. Breitenbrunn hatte bei eine Ball an die Stange Pech, kurz vor der Halbzeit jedoch auch Glück, als erneut Hackl durchbrach, der Winkel jedoch bereits zu spitz war.

Schnelle Entscheidung in Durchgang Zwei

In der zweiten Halbzeit ging es dann ganz schnell, drei schnelle Tore von Breitenbrunn sorgten am Ende dann für klare Verhältnisse. Mit lediglich zwei Zählern aus zwölf Partien steht Jois auf dem Abstiegsplatz. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Jois bislang noch nicht. Der Angriff der Heimmannschaft ist mit fünf Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Nord. Jois kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz. Breitenbrunn feierte hingegen durch diesen Sieg den Herbstmeistertitel! Am kommenden Samstag trifft Jois auf den SC Frauenkirchen, Breitenbrunn spielt tags zuvor gegen den UFC Oggau.

"Wir brauchen im Winter einen Neustart", so Jois Obmann Stv. Christian Scherry.

1. Klasse Nord: Jois – Breitenbrunn, 1:3 (1:0)

62 Martin Kocis 1:3

56 Christoph Schneider 1:2

52 Sava Gajic 1:1

29 Bastian Hackl 1:0