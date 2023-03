Schlusslicht Jois kommt auch in Neudorf unter die Räder

Details Sonntag, 19. März 2023 08:34

Tabellen-Nachzügler Jois blieb gegen Neudorf/Parndorf Juniors chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche - dies im Zuge der 14. Runde am Samstagnachmittag. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

Halbe Miete schon im ersten Akt

Von Anfang an ging es nur in eine Richtung: Vor einer Kulisse von 50 Zuschauern war es Christopher Pinter, der das 1:0 für SpG Neudorf/Parndorf Juniors erzielte. Für das 2:0 des Gastgebers zeichnete Sebastian Schuber verantwortlich (26.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In der 69. Minute erhielt Christoph Fasching die Gelb-Rote Karte, sodass Jois fortan in Unterzahl agieren musste. Für das 3:0 von Neudorf/Parndorf Juniors sorgte Bastian Thalhammer, der in Minute 83 zur Stelle war. Schuber stellte schließlich in der 85. Minute den 4:0-Sieg für Neudorf/Parndorf Jrs. sicher. Am Ende kam SpG Neudorf/Parndorf Juniors gegen den Tabellenletzten zu einem - auch in dieser Höhe - verdienten Sieg.

Neudorf/Parndorf Jrs. ist weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Offensivabteilung von SpG Neudorf/Parndorf Juniors funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 35-mal zu. Sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Neudorf/Parndorf Juniors derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Neudorf/Parndorf Jrs, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der Gast muss im Schnitt 3,57 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Jois - bleibt man mit zwei Zählern weiter Tabellenschlusslicht. Gegen SpG Neudorf/Parndorf Juniors verlor Jois bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Samstag trifft Neudorf/Parndorf Juniors auf UFC Oggau, Jois spielt am selben Tag gegen ASV Sonnenberg Hornstein.

1. Klasse Nord: SpG Neudorf/Parndorf Juniors – Jois, 4:0 (2:0)

85 Sebastian Schuber 4:0

83 Bastian Thalhammer 3:0

26 Sebastian Schuber 2:0

12 Christopher Pinter 1:0

