SC Rust gewinnt intensives Neusiedlersee-Derby gegen Podersdorf

Details Montag, 27. März 2023 08:18

Der SC Rust empfing zum Meisterschaftsspiel in der 15. Runde der 1. Klasse Nord den UFC Podersdorf. Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Im Duell zwischen dem Tabellenzehnten und dem Zwölften ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte, Podersdorf könnte sich mit einem Sieg etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen, die Hausherren könnten mit einem Sieg die Tabelle ein schönes Stück aufwärts klettern. In einer spannenden Partie gingen schlussendlich die Hausherren als Sieger vom Platz und kletterten ein Stück die Tabelle hoch

Kleine Feldüberlegenheit für die Gäste

Die erste Halbzeit gehörten zweifelsohne den Gästen aus Podersdorf, sie spielten einen ansehnlichen Offensivfußball und hatten ein Übergewicht auf dem Spielfeld. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Gäste die erste gute Torchance hatten, als Jaroslav Hrdina nach einem schönen Angriff den Ball ganz knapp neben den Pfosten setzte. Eine weitere Tormöglichkeit hatte die Ziniel-Truppe, als ein Kopfball von Márton Gellért Németh ganz knapp über die Latte zischte. Die Hausherren hatten auch ihre Torchancen, Thorsten Lang scheiterte aber am Aluminium. Wie aus dem Nichts dann die 1:0 Führung der Hausherren, Gergö Nemeth versenkte den Ball in der 38. Minute in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Spannende Schlussviertelstunde

In der Halbzeitpause machten die Ruster einen Spielerwechsel, der sich auszahlen sollte, Alexander Petermann kam ins Spiel und nun hatten die Einheimischen eine Überlegenheit auf dem Spielfeld. Die erste große Torchance hatte Gergö Nemeth, der aber im eins zu eins Duell am ausgezeichneten Goalie der Gäste, Andras Köllö, scheiterte. In der 53. Minute dann das 2:0, Alexander Petermann bringt Matthias Klenner ins Spiel und der netzte kompromisslos ein. Nur fünf Minuten später legte sich Thorsten Lang das Leder für einen Freistoß zurecht und hämmerte das Spielgerät neben der Mauer zur 3:0 Führung ein. Mit dem eingewechselten Podersdorfer Lukas Packo kam ein frischer Wind in das Kombinationsspiel der Gäste und der Torschütze vom Dienst der Auswärtigen, Benjamin Nagy verkürzte in der 73. Minute auf 1:3. Dieser Treffer war ein Weckruf für die die Gäste und in der 88. Minute erzielte Martin Leiner den Anschlusstreffer zum 2:3. In der Nachspielzeit gab es noch einen Handelfmeter-Alarm im Strafraum der Heimischen, aber die Pfeife von Tihomir Kuzat blieb stumm, sodass die Begegnung mit einem glücklichen 3:2 Sieg für Rust beendet wurde.

Stimme zum Spiel

Franz Ziniel, Trainer UFC Podersdorf:

"Es war ein gutes, energiegeladen Fußballspiel, die Ruster sind bekannt in der Liga als eine Ballbesitzmannschaft, aber wir haben ihnen gut Paroli geboten. Aufgrund der vorhandenen Torchancen in der ersten Halbzeit hätten wir in Führung gehen müssen. Nach dem 0:3 habe ich Lukas Packo als zweiten Stürmer eingewechselt, dadurch sind wir wieder besser ins Spiel gekommen. Leider hat es zu keinem Punktgewinn gereicht."

