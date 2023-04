Rust zelebriert Heim-Dreier gegen Frauenkirchen

Details Sonntag, 09. April 2023 19:07

Am Sonntagnachmittag konnte der SC Rust einen 3:1-Heimerfolg über SC Frauenkirchen einfahren, als man sich im Zuge der 17. Runde gegenüberstand. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

Vorentscheidung schon in Hälfte eins

SC Frauenkirchen geriet in der 27. Minute ins Hintertreffen, als Gergö Nemeth auf 1:0 stellte. 130 Zuschauer sahen, wie Eren Martinov das 2:0 für SC Freistadt Rust markierte, als dieser ins eigene Tor traf - damit war die Vorentscheidung zugunsten der Hausherren passiert. Mit der Führung für SC Rust ging es in die Halbzeitpause. Thorsten Lang schraubte das Ergebnis in der 47. Minute mit dem 3:0 für SC Freistadt Rust in die Höhe. Lukas Kissak schoss die Kugel zum 1:3 für Frauenkirchen über die Linie (69.), sorgte damit aber lediglich noch für den Ehrentreffer.

Trotz des Sieges bleibt SC Freistadt Rust auf Platz neun.

Mit 27 Zählern aus 17 Spielen steht SC Frauenkirchen momentan im Mittelfeld der Tabelle. Insbesondere an vorderster Front kommt Frauenkirchen nicht zur Entfaltung, sodass nur 21 erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen.

SC Rust verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Frauenkirchen derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt SC Freistadt Rust bei SpG Neudorf/Parndorf Juniors an, während SC Frauenkirchen zwei Tage später ASV Raiffeisenbank Zurndorf empfängt.

1. Klasse Nord: SC Freistadt Rust – SC Frauenkirchen, 3:1 (2:0)

69 Lukas Kissak 3:1

47 Thorsten Lang 3:0

40 Eigentor durch Eren Martinov 2:0

27 Gergoe Nemeth 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei