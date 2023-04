Nickelsdorf feiert knappen Heimsieg gegen Hornstein

Details Montag, 10. April 2023 09:40

Am Samstagnachmittag empfing der ASV Nickelsdorf den ASV Hornstein zum Meisterschaftsspiel in der 17. Runde der 1. Klasse Nord. Die Hausherren sind gut in die Rückrunde gestartet und könnten mit einem Sieg in das obere Tabellendrittel vorstoßen. Nach zwei unterschiedlichen Spielhälften setzten sich die Hausherren mit einem 2:1 Heimsieg durch.

Hornstein war überlegen

Hornstein übernahm von Anfang an die Spielkontrolle und ließ die Hausherren nicht zur Entfaltung kommen. In der ersten Spielhälfte war von den Einheimischen wenig zu sehen, aber die Gäste verabsäumten es, ihre Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. So blieb es beim torlosen Remis, mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Führungstreffer für Nickelsdorf knapp nach dem Wiederanpfiff

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, eine Flanke kommt von der Seite in den Strafraum geflogen, Leo Kellner stand goldrichtig und sein Schuss ging über den Goalie der Auswärtigen ins Netz zur 1:0 Führung. Das Tor war der Wendepunkt in diesem Spiel, fortan beherrschten die Hausherren das Spielgeschehen und Akos Varga hatte eine Riesenchance, auf 2:0 zu erhöhen, aber er vergab diese Tormöglichkeit. Nickelsdorf drängte daraufhin auf den zweiten Treffer und die damit einhergehende Vorentscheidung, doch der Treffer wollte einfach nicht gelingen, so dauerte es bis zur 85. Minute, als sich Akos Varga auf der Seite durchsetzte, sein zielgenauer Pass erreichte Matus Rybansky und der fackelte nicht lange herum und verwandelte das Zuspiel eiskalt zur 2:0 Führung. Als nun alle Zuschauer mit dem 2:0 Sieg gerechnet hatten, kamen die Gäste in der 88. Minute zum 1:2 Anschlusstreffer durch Martin Reich. Jetzt wurde es auf einmal hektisch, die Gäste tauschten drei neue Spieler ein, um vielleicht doch noch einen Punkt zu ergattern. In der Nachspielzeit hatten die Hausherren nach einem Konter noch die Chance, auf 3:1 nachzulegen, aber es blieb schlussendlich beim glücklichen 2:1 Sieg für die Hausherren.

Stimme zum Spiel

Michael Liedl, Sektionsleiter ASV Nickelsdorf:

„In der ersten Halbzeit war Hornstein die bessere Mannschaft und wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir zurückgelegen wären. Aber wir haben zurzeit einen Lauf und dann gewinnt man auch solche Spiele. Mit diesem Sieg haben wir unsere Position im oberen Mittelfeld der Tabelle gefestigt.“

