Nichts für schwache Nerven: Neudorf/Parndorf Juniors biegt Rust in Torfestival

Details Samstag, 15. April 2023 11:06

Neudorf/Parndorf Juniors und SC Rust lieferten sich ein wahres Torfestival, das am Freitagabend schließlich mit 4:3 endete. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Tore am Fließband

SpG Neudorf/Parndorf Juniors geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Thorsten Lang das schnelle 1:0 für SC Freistadt Rust erzielte. Geschockt zeigte sich Neudorf/Parndorf Juniors nicht. Nur wenig später war Christopher Pinter mit dem Ausgleich zur Stelle (11.). Jakub Hudec erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte SC Rust mit dem 2:1 (31.) die neuerliche Führung. Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Neuerlich Pinter war es, der die Partie mit seinem Doppelpack für Neudorf/Parndorf Jrs. (48./76.) drehte - 3:2. Für das 4:2 der Hausherren zeichnete Lukas Hoffmann verantwortlich (88.). In der Nachspielzeit (94.) gelang SC Rust der Anschlusstreffer durch Gergö Nemeth via Elfmeter. Am Ende verbuchte Neudorf/Parndorf Juniors gegen SC Freistadt Rust die maximale Punkteausbeute trotz Unterzahl, da Paul Schütz nach einer Beleidigung in Minute 55 frühzeitig Dusche gehen musste.

Die Heimmannschaft behauptet nach dem Erfolg über SC Rust den dritten Tabellenplatz. Die Saison von SpG Neudorf/Parndorf Juniors verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, fünf Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Neudorf/Parndorf Juniors seit einiger Zeit nicht mehr - exakt sieben Spiele ist es her.

Trotz der Niederlage belegt SC Freistadt Rust weiterhin den neunten Tabellenplatz. Die Stärke von SC Rust liegt in der Offensive – mit insgesamt 40 erzielten Treffern. Sechs Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Neudorf/Parndorf Jrs. stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) bei ASV Raiffeisenbank Zurndorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Rust ASV Sonnenberg Hornstein.

1. Klasse Nord: SpG Neudorf/Parndorf Juniors – SC Freistadt Rust, 4:3 (1:2)

94 Gergoe Nemeth 4:3

88 Lukas Hoffmann 4:2

76 Christopher Pinter 3:2

48 Christopher Pinter 2:2

31 Eigentor durch Jakub Hudec 1:2

11 Christopher Pinter 1:1

7 Thorsten Lang 0:1

