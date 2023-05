Nach Sieg in der Fremde – Breitenbrunn festigt Tabellenführung

Details Montag, 15. Mai 2023 08:32

Der SC Frauenkirchen empfing am Sonntagnachmittag den Tabellenführer SC Breitenbrunn zum Meisterschaftsspiel in der 22. Runde der 1. Klasse Nord. Für die Gäste ging es in dieser Partie darum, ihre Position an der Tabellenspitze zu festigen. Die Hausherren könnten mit einem Sieg einige Plätze im Ranking gutmachen. In einer mäßig spannenden Partie konnten die Gäste aufgrund ihrer adäquaten Leistung in der zweiten Halbzeit drei Treffer erzielen und gingen als verdiente Sieger vom Platz und kommen ihrem Ziel, dem Aufstieg in die II. Liga Nord immer näher.

Erste Halbzeit ohne viele Höhepunkte

Von der ersten Halbzeit gibt es nicht viel zu berichten, das Spiel plätscherte so vor sich hin, Torraumszenen waren Mangelware. Die Hausherren hatten eine Top-Chance in Führung zu gehen, aber der Goalie der Gäste, Peter Barinec machte diese Möglichkeit zunichte. Die Elf von Trainer Alexander Janisch konnten zwei Schüsse auf das Tor der Hausherren verzeichnen, mehr Höhepunkte waren in er ersten Halbzeit nicht zu melden. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Breitenbrunn legte einen Zahn zu

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Mannschaften drängten auf den Führungstreffer. Die Hausherren hatten nach einem Corner eine ausgezeichnete Möglichkeit, in Führung zu gehen, aber das Eckige wollte nicht ins Runde. In der 71. Minute ist es dann so weit, nach einem wohltemperierten Corner kommt Maximilian Moro an das Leder und sein trockener Schuss aus circa 20 Meter wurde noch abgefälscht und landete unhaltbar in den Maschen des Gehäuses der Heimischen. Nun war der Bann gebrochen und die Gäste legten gleich nach, als sich Marcel Gross auf der Seite durchsetzte und seine Zuckerflanke erreichte den gerade zuvor eingewechselten Benjamin Frank und der erhöht per Kopf auf 2:0. Der schönste Treffer fiel in der 87. Minute, als sich Martin Hudak auf der Seite durchsetzte und sein strammer Schuss schlug im Kreuzeck des Kastens der Gastgeber ein. Damit war die Begegnung entschieden und die Hausherren dem Aufstieg in die II. Liga einen Schritt näher.

Stimme zum Spiel

Matthias Hareter, Pressesprecher SC Breitenbrunn:

„Das Spiel nahm an Spannung zu, je länger es gedauert hat. Wir haben in der ersten Halbzeit den Dosenöffner nicht gefunden. Mit Alexander Janisch und Christoph Schneider haben wir einen vollwertigen Ersatz für Ex-Trainer Marco Cadek gefunden, die beiden machen ihre Sache ausgezeichnet und wir wollen mit ihnen in die II. Liga Nord aufsteigen, das ist unser Ziel. Eine Vorentscheidung könnte bereits am kommenden Wochenende fallen, wir erwarten den Tabellenzweiten und mit einem Sieg würden wir dem Aufstieg ganz nahe rücken.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei