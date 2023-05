Zehn Zurndorfer unterliegen zehn Akteuren aus Nickelsdorf

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:23

Für Zurndorf gab es in der Heimpartie gegen Nickelsdorf, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Nickelsdorf wurde der Favoritenrolle gerecht und gewann im Rahmen der 23. Runde. Die Westen beider Defensivreihen blieben im Hinspiel weiß, so dass die Mannschaften ohne Tor, aber mit einem Punkt nach Hause fuhren.

Volle Erfolg für den Gast

ASV Raiffeisenbank Zurndorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Robert Kovacs das schnelle 1:0 für Nickelsdorf erzielte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Michal Dziaba zum Ausgleich für ASV Zurndorf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Kovacs in der 53. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Für numerische Gleichheit sorgte schließlich die gelb/rote Karte von Johannes Harmer von Zurndorf in der 76. Minute. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Matus Rybansky einen Treffer für Nickelsdorf im Ärmel hatte (87.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Akos Varga für einen Treffer sorgte (94.) - die Entscheidung zum 1:3. Am Ende nahm Nickelsdorf bei ASV Raiffeisenbank Zurndorf einen Auswärtssieg mit.

ASV Zurndorf verbuchte insgesamt elf Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Die Gastgeber verloren mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Nickelsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. In den letzten fünf Partien riefen die Gäste konsequent Leistung ab und holten zehn Punkte.

Nickelsdorf setzte sich mit diesem Sieg von Zurndorf ab und belegt nun mit 42 Punkten den vierten Rang, während ASV Raiffeisenbank Zurndorf weiterhin 37 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für ASV Zurndorf ist auf gegnerischer Anlage NSC Juniors (Samstag, 17:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Nickelsdorf mit SC Eisenstadt 1907 (19:30 Uhr).

1. Klasse Nord: ASV Raiffeisenbank Zurndorf – Nickelsdorf, 1:3 (1:1)

94 Akos Varga 1:3

87 Matus Rybansky 1:2

45 Michal Dziaba 1:1

10 Robert Kovacs 0:1

