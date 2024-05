Halbturn beendet Negativserie: 4:1-Sieg gegen Sankt Margarethen

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 07:54

Am gestrigen Donnerstag standen sich im Halbturner Kastanienstadion der USV Halbturn und der SV Sankt Margarethen im Rahmen der 29. Runde der Burgenlandliga gegenüber. Bei den Hausherren scheint nach dem Klassenerhalt die Luft ein wenig raus zu sein, seit vier Spieltagen ist man ohne einen vollen Erfolg. Die Gäste hingegen haben seit acht Matches nicht mehr verloren. Heute zeigten die Halbturner-Spieler, wie schön Fußball sein kann und besiegten die Gäste mit einer perfekten Mannschaftsleistung in der zweiten Halbzeit glatt mit 4:1.

Die Gäste beherrschten die erste Halbzeit

In den ersten 15 Minuten tat sich nicht allzu viel auf dem Rasen, beide Mannschaften spielten auf Abwarten, welche Taktik der Gegner vorhat, ob er mit einer offensiven und defensiven Spielweise startet. In der 17. Minute kanllte Florian Dörfler nach einer Flanke, die er volley annahm, das Leder ans Aluminium, was der Weckruf für seine Mannschaft war. Ab diesem Zeitpunkt bestimmten die Gäste das Spielgeschehen und in der 24. Minute war es Ahmed El-Baali, der eine gelungene Kombination über fünf Stationen zur 1:0-Führung für die Gäste abschloss. Von den Hausherren war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen, ausgenommen ein Distanzschuss von Goalgetter Marco Phillip Hoffmann, der aber zu zentral auf das Tor der Gäste kam. In der 41. Minute machte sich Hoffman auf den Weg zum gegnerischen Tor, wurde von hinten im Strafraum umgesäbelt und Schiedsrichter Fatih Tekeli zeigte sofort auf den Punkt. Den Penalty verwandelte der Gefoulte selbst zum 1:1 Ausgleich. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Halbturn kam mit viel Elan aus der Kabine

Der Ausgleichstreffer knapp vor dem Seitenwechsel hat den Hausherren Auftrieb gegeben und in der 48. Minute klatschte der Torwart der Auswärtigen den Ball nach einem scharfen Stanglpass direkt vor die Füße von Hoffmann und der bedankte sich artig mit der 2:1-Führung der Heimischen. Zwölf Minuten später war es Ivan Hlushko, der auf 3:1 erhöhte. In der 68. Minute verwertet abermals Hlushko ein zielgenaues Zuspiel von Hoffmann zum 4:1. In der weiteren Folge verwalteten die Hausherren die Führung, von den Gästen kam keine Gegenwehr, sodass Halbturn seine Negativserie beenden konnte.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

In den ersten 30 Minuten haben wir nicht gut gespielt, die Gäste hatten eine optische Überlegenheit. Den Ausgleich haben wir zu einem günstigen Zeitpunkt für uns erzielt, in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel diktiert. Aufgrund der gezeigten Leistung in der zweiten Spielhälfte haben wir verdient gewonnen.

Wolfgang Granabetter, Sektionsleiter Stv. SV Sankt Margarethen:

In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, haben nach einer Viertelstunde einen Lattenschuss gehabt. Nach dem Seitenwechsel haben wir unsere schlechteste Halbzeit der Rückrunde gespielt. Halbturn hat uns mit seinem Auftreten überrascht; sie waren aggressiver in den Zweikämpfen, haben die Laufduelle gewonnen und verdient gewonnen. Jede Serie endet einmal; heute haben wir nach acht Spielen ohne eine Niederlage wieder eine Pleite kassiert.

