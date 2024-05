4:2-Sieg bei Lockenhaus-Rattersdorf: Lackenbach holt sich "Big Points" im Abstiegskampf!

Spielberichte

Donnerstag, 30. Mai 2024

An Spieltag 29 in der II. Liga Mitte konnte sich Lackenbach gegen den SC Lockenhaus-Rattersdorf I mit einem 4:2-Auswärtssieg durchsetzen. Die Partie bot den Fans zahlreiche Höhepunkte und einen abwechslungsreichen Spielverlauf. Bereits in der ersten Hälfte legte Lackenbach den Grundstein für ihren Erfolg und führte zur Halbzeit mit 3:1.

Frühe Führung für Lackenbach legt Grundstein für Auswärtssieg

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 2. Minute hatte Marcel Winkler vom SC Lockenhaus-Rattersdorf eine Riesenchance, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Nur wenige Minuten später, in der 9. Minute, schlug Lackenbach zu. Marco Pekovits erzielte nach einer Ecke per Kopfball das 1:0 für die Gäste. Dies war der Startschuss für eine dominierende erste Hälfte der Lackenbacher.

In der 16. Minute hatte Timo Gmeindl für SC Lockenhaus-Rattersdorf eine gute Gelegenheit, aber sein Schuss war zu unplatziert. Lackenbach hingegen nutzte seine Chancen konsequent. In der 22. Minute baute Marco Pekovits die Führung auf 2:0 aus, nachdem er einen Fehler im Mittelfeld der Gastgeber eiskalt ausnutzte. Nur sechs Minuten später erhöhte Filip Filipovic auf 3:0. Nach einer guten Aktion von Adam Csire kam Filipovic zum Abschluss und verwandelte ohne Probleme.

Der SC Lockenhaus-Rattersdorf konnte jedoch noch vor der Halbzeitpause einen Hoffnungsschimmer setzen. In der 30. Minute traf Markus Gneis nach einem tollen Zusammenspiel mit Roland Szabo aus spitzem Winkel zum 1:3. Dies war zugleich der Halbzeitstand.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine, doch die Gastgeber erhöhten den Druck. In der 51. Minute verpasste Filipovic eine gute Möglichkeit für Lackenbach, als sein Lupfer übers Tor ging. Doch der SC Lockenhaus-Rattersdorf gab sich nicht auf und kämpfte weiter. In der 57. Minute war es dann soweit: Marcel Winkler verkürzte nach einer Flanke von Niklas Grosinger auf 2:3.

In der Folgezeit wechselten beide Teams mehrfach aus, um frische Kräfte zu bringen. Trotz der Bemühungen des SC Lockenhaus-Rattersdorf, das Spiel noch zu drehen, blieb Lackenbach gefährlich. In der 83. Minute hatte Hanzl eine Riesenchance für die Gastgeber, doch sein Weitschuss konnte nur knapp pariert werden.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit. In der 90. Minute erzielte Markus Mörk das 4:2 für Lackenbach, als er alleine aufs Tor zulief und sicher einschob. Damit war die Partie endgültig entschieden.

Mit diesem 4:2-Erfolg sicherte sich Lackenbach wichtige Punkte und zeigte eine überzeugende Leistung. Der SC Lockenhaus-Rattersdorf kämpfte tapfer, konnte aber letztlich die frühe Führung der Gäste nicht mehr wettmachen. Die Gäste holen damit ganz wichtige Zähler im Ringen um den Ligaverbleib.

II. Liga Mitte: Lockenhaus/Rattersdorf I : Lackenbach - 2:4 (1:3)

95 Markus Mörk 2:4

57 Marcel Winkler 2:3

30 Markus Gneis 1:3

28 Filip Filipovic 0:3

22 Marco Pekovits 0:2

9 Marco Pekovits 0:1

Details

