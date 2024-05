Gols vorerst Tabellenführer nach packendem Auswärtssieg beim FC Andau

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 21:06

In einem packenden Spiel der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich Gols am heutigen Feiertag mit einem knappen 3:2-Sieg gegen FC Andau durch und setzt sich vor den anderen Partien in der vorletzten Runde an die Tabellenspitze. Die Begegnung bot jede Menge Dramatik und spannende Momente, die die Fans bis zur letzten Minute fesselten. Die Gäste aus Gols erzielten den ersten Treffer und bauten ihre Führung aus, doch FC Andau zeigte große Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Am Ende entschied ein spätes Tor die Partie zugunsten von Gols.

Erste Halbzeit: Gols geht in Führung

Die Partie begann umgehend mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Die ersten 20 Minuten verliefen ohne größere Höhepunkte, doch in der 37. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Nach einem hohen Ball in den Strafraum von FC Andau unterlief der Abwehr ein folgenschwerer Fehler. Fabian Ziniel von Gols nutzte die Gelegenheit, um den Torwart auszuspielen und den Ball zur 1:0-Führung für die Gäste ins Netz zu schieben.

Der Treffer gab Gols Auftrieb und sie drängten weiter auf das nächste Tor, während FC Andau bemüht war, den Rückstand aufzuholen. Dennoch blieb es bis zur Halbzeitpause bei der knappen Führung für Gols, und die Mannschaften gingen mit einem 0:1 in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd und Entscheidung in letzter Minute

Die zweite Halbzeit startete ebenfalls mit hoher Intensität. Beide Teams kamen motiviert aus der Pause und es dauerte nicht lange, bis das Spiel erneut an Fahrt aufnahm. In der 60. Minute setzte Gols einen weiteren Nadelstich. Dominik Schmidt erzielte nach einer schönen Kombination mit einem Pass von Roiss das 2:0 für Gols. FC Andau war nun unter Zugzwang und musste reagieren.

Nur acht Minuten später gelang FC Andau der Anschlusstreffer. Nach einem Eckball kam der Ball irgendwie zu Sebastian Toth, der keine Mühe hatte, das 1:2 zu erzielen. Dieser Treffer war der Startschuss für eine furiose Aufholjagd. Nur zwei Minuten später, in der 70. Minute, war es erneut Sebastian Toth, der einen herrlichen Schuss aus der Drehung von der Strafraumkante unhaltbar im Tor unterbrachte und damit den 2:2-Ausgleich erzielte.

Das Spiel wurde zunehmend rassiger und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 77. Minute gelang Gols dann der entscheidende Treffer. Patrik Petrak konnte die Defensive von FC Andau ausspielen und den Ball unhaltbar ins rechte Eck schießen. Dieser Treffer zum 2:3 sollte das Spiel endgültig entscheiden.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und verzweifelten Angriffsbemühungen von FC Andau, doch die Abwehr von Gols hielt stand. Mit dem Schlusspfiff endete das Spiel und Gols konnte einen hart erkämpften Sieg feiern.

II. Liga Nord: Andau : Gols - 2:3 (0:1)

77 Patrik Petrak 2:3

70 Sebastian Toth 2:2

68 Sebastian Toth 1:2

60 Dominik Schmidt 0:2

37 Fabian Ziniel 0:1

