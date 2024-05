FC Sankt Andrä schnappt sich drei Zähler bei Nickelsdorf

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:42

In einem unterhaltsamen Match der 1. Klasse Nord am Freitagabend bezwang der FC Sankt Andrä auswärts die Heimmannschaft Nickelsdorf mit 2:0. Die Begegnung, die in der 23. Runde stattfand, blieb lange Zeit offen, bevor die Gäste in den letzten Minuten das Spiel zu ihren Gunsten entschieden.

Gäste agieren tonangebend

Das Spiel begann energisch mit einem Anstoß durch FC Sankt Andrä. Schon in der zweiten Minute versuchte Armin Muminovic sein Glück mit einem ersten Abschluss, doch der Torhüter von Nickelsdorf hielt sicher. Die Gäste zeigten sich von Beginn an offensiv und erspielten sich mehrere Eckbälle in den ersten Minuten. Trotz der frühen Offensivbemühungen von Sankt Andrä gelang es Nickelsdorf, das Spiel offen zu halten, auch wenn sie in den ersten 30 Minuten weniger Chancen verbuchen konnten.

Sankt Andrä dominierte zwar das Spielgeschehen, aber das Team konnte seine Überlegenheit nicht in Zählbares umwandeln. Lukas Mihalik, der mehrmals gefährlich vor das Tor kam, scheiterte wiederholt knapp. Ein Freistoß in der 35. Minute und ein Distanzschuss von Lukas Macho, der in der 15. Minute knapp sein Ziel verfehlte, waren Beispiele für die vergebenen Möglichkeiten von Sankt Andrä. Die erste Halbzeit endete ohne Tore, und die Spannung blieb bis zur Pause erhalten.

Gäste erzwingen die Entscheidung

Die zweite Hälfte des Spiels bot zunächst ein ähnliches Bild. FC Sankt Andrä blieb am Drücker, konnte jedoch die entscheidenden Aktionen nicht erfolgreich abschließen. Erst in der 73. Minute brach Armin Muminovic den Bann, als er nach einem Eckball das ersehnte erste Tor erzielte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Diese Führung gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie erhöhten den Druck weiter.

Kurz darauf, in der 75. Minute, erzielte Marek Sovcik das zweite Tor für FC Sankt Andrä, was den Vorsprung auf 0:2 ausbaute. Trotz einiger Wechselversuche von beiden Teams konnte Nickelsdorf nicht mehr ins Spiel zurückfinden und musste sich schließlich mit einem 0:2 abfinden.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für FC Sankt Andrä, das seine Überlegenheit im Laufe des Spiels zunehmend in Tore ummünzte. Trotz hartnäckiger Verteidigung und einigen guten Momenten vor dem Tor konnten die Hausherren nicht den nötigen Durchbruch erzielen, um das Blatt zu wenden.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf : Sankt Andrä - 0:2 (0:0)

75 Marek Sovcik 0:2

73 Armin Muminovic 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Marvin Ebner erstellt.

