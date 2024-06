ASV Hornstein besiegt FC Sankt Andrä mit knappem 1:0

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:07

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der 1. Klasse Nord (BGLD) setzte sich ASV Hornstein gegen FC Sankt Andrä mit einem knappen 1:0 durch. Das entscheidende Tor fiel kurz vor der Halbzeit, und obwohl beide Teams in der zweiten Hälfte Chancen hatten, blieb es beim 1:0-Endstand. ASV Hornstein sicherte sich somit drei wichtige Punkte in dieser hart umkämpften Partie.

Ein ausgeglichener Start

Die Partie zwischen ASV Hornstein und FC Sankt Andrä begann um 17:00 Uhr und wurde sofort lebhaft. Beide Teams zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, um jeden Ball zu kämpfen. Die Abwehrreihen standen sicher, und es entwickelte sich ein intensives Spiel im Mittelfeld, wo beide Mannschaften versuchten, die Kontrolle zu übernehmen.

FC Sankt Andrä zeigte sich durchaus angriffslustig und kam in den ersten 20 Minuten zu einigen Halbchancen, die jedoch nicht zwingend genug waren, um die Abwehr von ASV Hornstein ernsthaft zu gefährden. Auf der anderen Seite setzte ASV Hornstein auf schnelle Konterangriffe und kam so zu seinen ersten Möglichkeiten.

Das entscheidende Tor gelingt vor der Pause

In der 42. Minute gelang ASV Hornstein schließlich der Durchbruch. Attila Tóth fasste sich ein Herz und erzielte nach einem schön herausgespielten Angriff das 1:0 für seine Mannschaft. Die Zuschauer jubelten, als Tóth den Ball sicher im Netz unterbrachte und damit seine Mannschaft in Führung brachte. FC Sankt Andrä zeigte sich davon unbeeindruckt und versuchte, noch vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von ASV Hornstein hielt stand.

Mit der knappen 1:0-Führung ging es dann in die Halbzeitpause. Beide Teams nutzten die Pause, um sich neu zu formieren und taktische Anpassungen vorzunehmen. Die zweite Hälfte begann ähnlich intensiv wie die erste, mit beiden Mannschaften, die weiterhin auf ein Tor drängten. ASV Hornstein verteidigte jedoch gut und setzte immer wieder gefährliche Konter.

Spannende Schlussphase

In der Schlussphase versuchte FC Sankt Andrä noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzwingen. Sie drängten ASV Hornstein tief in die eigene Hälfte und hatten einige vielversprechende Tormöglichkeiten. Doch entweder scheiterten sie an der gut organisierten Abwehr oder am Torhüter von ASV Hornstein, der einen ausgezeichneten Tag erwischte.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von hektischen Aktionen und intensiven Zweikämpfen. FC Sankt Andrä warf alles nach vorne, doch ASV Hornstein verteidigte leidenschaftlich und ließ keinen Treffer mehr zu. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und ASV Hornstein konnte den knappen 1:0-Sieg feiern.

1. Klasse Nord: Hornstein : Sankt Andrä - 1:0 (1:0)

42 Attila Tóth 1:0

