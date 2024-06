SC Rust krönt sich mit Auswärtssieg bei NSC Juniors zum Meister!

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:09

Der SC Rust konnte sich in einem eindrucksvollen Spiel mit 5:2 gegen die NSC Juniors durchsetzen und den Meistertitel bejubeln. Bereits in den ersten Minuten dominierte das Auswärtsteam das Geschehen und ließ den Gastgebern kaum eine Chance. In der 1. Klasse Nord (BGLD) zeigte sich der SC Rust als die stärkere Mannschaft und konnte mit diesem Sieg die entscheidenden Punkte sammeln.

Frühe Führung für SC Rust - klare Angelegenheit schon in Halbzeit eins

Das Spiel begann mit einer leichten Verzögerung, da sich der Schiedsrichter verspätete. Doch kaum hatte die Partie begonnen, konnte der SC Rust seine Stärke demonstrieren. Schon in der zweiten Minute fiel das erste Tor durch Gergö Nemeth, der die Gäste früh in Führung brachte. Nur eine Minute später legte Oliver Fandel nach und erhöhte auf 2:0. Die NSC Juniors schienen von diesem Blitzstart überwältigt und fanden zunächst keinen Weg, um zurück ins Spiel zu kommen.

Der SC Rust nutzte seine Chancen konsequent und baute die Führung weiter aus. In der 13. Minute war es Thorsten Lang, der zum 3:0 traf. Die NSC Juniors waren in der Defensive überfordert und konnten die schnellen Angriffe der Gäste nicht stoppen. Trotz einer vergebenen Großchance in der 16. Minute ließen sich die Gäste nicht beirren und setzten ihren Offensivdrang fort. In der 21. Minute war es erneut Gergö Nemeth, der zum 4:0 für den SC Rust traf und damit die Vorentscheidung schon früh im Spiel herbeiführte.

NSC Juniors kämpfen sich zurück

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit konnten die NSC Juniors ein Lebenszeichen von sich geben. In der 38. Minute war es Paul Strommer, der mit einem abgefälschten Schuss das 1:4 erzielte und damit den Ehrentreffer für sein Team in der ersten Halbzeit markierte.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild. Der SC Rust kontrollierte das Spielgeschehen und ließ kaum Chancen für die NSC Juniors zu. Es dauerte bis zur 74. Minute, bis erneut ein Tor fiel. Diesmal war es Christiano Grigorio Barbosa Filho, der mit seinem Treffer zum 5:1 für den SC Rust jegliche Hoffnungen der NSC Juniors auf ein Comeback zunichte machte.

Dennoch gaben sich die NSC Juniors nicht auf und kämpften bis zum Schluss. In der 90. Minute konnte Benen Mcgirr noch das 2:5 erzielen und damit das Endergebnis etwas freundlicher gestalten. Trotz dieser späten Tore war der Sieg des SC Rust zu keinem Zeitpunkt gefährdet, und sie konnten die drei Punkte souverän einfahren.

1. Klasse Nord: NSC Juniors : SC Rust - 2:5 (1:4)

93 Benen Mcgirr 2:5

74 Christiano Grigorio Barbosa Filho 1:5

38 Paul Strommer 1:4

21 Gergö Nemeth 0:4

13 Thorsten Lang 0:3

3 Oliver Fandel 0:2

2 Gergö Nemeth 0:1

