UFC Oggau triumphiert bei Mönchhof in Überzahl

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:11

Im spannenden Meisterschaftsspiel der 1. Klasse Nord konnte sich UFC Oggau gegen Mönchhof mit einem 2:0-Auswärtssieg durchsetzen. Trotz einer starken Anfangsphase von Mönchhof und einigen guten Chancen, behielt UFC Oggau die Oberhand und entschied das Spiel durch Treffer von Dominik Allacher und Adam Hamdaoui für sich. Die Partie wurde auch von einer Gelb-Rote Karte für Mönchhofs Kaique Da Silva Carlos geprägt.

Dominik Allacher bringt Oggau in Führung

Das Spiel begann um 17:30 Uhr und bereits in der ersten Minute war die Spannung deutlich zu spüren. Mönchhof startete von rechts nach links, und bereits in der fünften Minute zeigte Florian Karner von Mönchhof mit einer wichtigen Monstergrätsche, dass die Heim-Mannschaft entschlossen war, hier etwas zu reißen. Mönchhof gelang es, in der Anfangsphase einige gute Chancen herauszuspielen.

Bereits in der 11. Minute gelang UFC Oggau der Führungstreffer durch Dominik Jürgen Allacher. Ein präziser Schuss in die rechte untere Ecke ließ dem Mönchhofer Torwart keine Chance. Mit diesem Tor übernahm Oggau die Kontrolle über das Spiel, obwohl Mönchhof in der Folge versuchte, das Spielgeschehen wieder an sich zu reißen. In der 31. Minute war Mönchhof sogar eher spielbestimmend, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente setzen.

Hamdaoui sichert den Sieg

Ein entscheidendes Ereignis war die Gelb-Rote Karte für Kaique Da Silva Carlos von Mönchhof in der 51. Minute wegen eines Foulspiels. Diese Dezimierung stellte sich als hinderlich für Mönchhofs Bemühungen heraus, das Spiel zu drehen. In der 62. Minute zeigte Mönchhof jedoch noch einmal eine bessere Phase, ohne jedoch Kapital daraus schlagen zu können.

UFC Oggau verteidigte weiterhin geschickt und nutzte seine Chancen effizient. In der 68. Minute vergab Oggau eine Top-Chance, aber die Mannschaft blieb weiterhin gefährlich. In der 70. und 74. Minute zeigte der Oggauer Torhüter starke Paraden, die Mönchhofs Angriffe zunichtemachten.

Der entscheidende Moment des Spiels kam in der 74. Minute, als Adam Hamdaoui das zweite Tor für UFC Oggau erzielte. Dieses Tor zum 0:2 entschied das Spiel endgültig zugunsten der Gäste. Ab diesem Moment konnte Mönchhof kaum noch Akzente setzen, und Oggau stand defensiv sicher. In den letzten Minuten des Spiels kontrollierte UFC Oggau das Geschehen souverän und ließ Mönchhof keine Möglichkeit mehr, zurückzukommen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für UFC Oggau.

1. Klasse Nord: Mönchhof : Oggau - 0:2 (0:1)

74 Adam Hamdaoui 0:2

11 Dominik Jürgen Allacher 0:1

