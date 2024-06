UFC Oggau siegt gegen UFC Podersdorf am See nach Rückstand

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:43

Am Samstag setzte sich der UFC Oggau deutlich mit 4:1 gegen den UFC Podersdorf am See durch. Nach einem frühen Rückstand bewies das Heimteam große Moral und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Kevin Schmidt und Robert Rak waren die Matchwinner, die durch ihre Tore maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Früher Schock für UFC Oggau

Das Spiel begann denkbar ungünstig für den UFC Oggau. Bereits in der dritten Minute gelang dem Gastteam UFC Podersdorf am See der Führungstreffer durch Zsolt Pál Böcskey. Dieser frühe Treffer brachte das Heimteam zunächst aus dem Konzept, doch sie sammelten sich schnell und begannen, ihr Spiel aufzuziehen.

Nach einigen Angriffsbemühungen und einem intensiven Kampf um die Vorherrschaft im Mittelfeld gelang dem UFC Oggau in der 19. Minute der Ausgleich. Robert Rak war zur Stelle und traf zum 1:1. Dieser Treffer gab dem Team sichtbar Aufwind, und die Partie wurde zunehmend offener.

Entscheidende zweite Halbzeit

In der 70. Minute gelang Benjamin Böck der Führungstreffer zum 2:1 für den UFC Oggau. Nur drei Minuten später war es erneut Robert Rak, der seinen Torriecher unter Beweis stellte und auf 3:1 erhöhte. Der Gegner aus Podersdorf war zu diesem Zeitpunkt sichtlich geschockt und fand kein Mittel mehr, um das Spiel noch einmal spannend zu gestalten.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Kevin Schmidt in der 89. Minute. Mit einem herrlichen Schuss in die Ecke besiegelte er den 4:1-Endstand und machte damit den verdienten Sieg perfekt. Der Treffer war zugleich der letzte nennenswerte Höhepunkt eines Spiels, das in der Schlussphase klar von UFC Oggau dominiert wurde.

1. Klasse Nord: Oggau : Podersdorf - 4:1 (1:1)

89 Kevin Schmit 4:1

73 Robert Rak 3:1

70 Benjamin Böck 2:1

19 Robert Rak 1:1

3 Zsolt Pál Böcskey 0:1

