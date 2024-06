Vizemeister Neudorf/Parndorf dreht das Spiel gegen Nickelsdorf

Spielberichte

Samstag, 08. Juni 2024 21:44

In einem dramatischen Spiel der 26. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) haben die Neudorf/Parndorf Juniors einen Rückstand gegen Nickelsdorf in den letzten Minuten noch in einen Sieg verwandelt. Trotz eines frühen Rückstands zeigte das Team der Juniors eine beeindruckende kämpferische Leistung und gewann schließlich mit 2:1. Entscheidende Torschützen waren Bastian Thalhammer und Melvin Marton, die in den Schlussminuten zuschlugen und das Spiel drehten.

Erste Halbzeit: Nickelsdorf geht in Führung

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff um 17:30 Uhr. Beide Teams tasteten sich zunächst vorsichtig ab, ohne größere Chancen herauszuspielen. Die Neudorf/Parndorf Juniors hatten dabei Mühe, in ihren Rhythmus zu finden, während Nickelsdorf zunehmend mutiger agierte.

In der 37. Minute gelang es Krisztian Konya, die Gäste in Führung zu bringen. Nach einem schnellen Angriff setzte er den Ball präzise ins Netz und ließ dem Torhüter der Juniors keine Chance. Das Tor zum 0:1 war ein Weckruf für die Heimmannschaft, die daraufhin versuchte, noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Die erste Halbzeit endete somit mit einem Rückstand für die Neudorf/Parndorf Juniors.

Zweite Halbzeit: Die Juniors schlagen zurück

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Neudorf/Parndorf Juniors eine deutlich verbesserte Leistung. Der Druck auf das Tor von Nickelsdorf nahm zu, doch die Gäste verteidigten zunächst geschickt. Während die Minuten verstrichen, wuchs die Anspannung auf dem Spielfeld und auf den Rängen.

In der 87. Minute kam dann endlich der ersehnte Ausgleich. Bastian Thalhammer setzte sich nach einem energischen Angriff durch und verwandelte sicher zum 1:1. Die Freude war groß, aber es blieb nur wenig Zeit, um das Spiel noch komplett zu drehen. Doch die Juniors ließen nicht locker und drängten weiter auf den Siegtreffer.

Die entscheidende Wendung kam schließlich in der Nachspielzeit. In der 90. Minute war es Melvin Marton, der den Ball nach einer präzisen Vorlage im Netz unterbrachte und das Stadion zum Beben brachte. Sein Treffer zum 2:1 sicherte den Neudorf/Parndorf Juniors die drei Punkte in diesem umkämpften Spiel.

1. Klasse Nord: Neudorf/Parndorf Jrs. : Nickelsdorf - 2:1 (0:1)

93 Melvin Marton 2:1

87 Bastian Thalhammer 1:1

37 Krisztian Konya 0:1

