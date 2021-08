Kukmirn schießt Bad Tatzmannsdorf aus dem eigenen Stadion

Details Dienstag, 10. August 2021 09:21

Ein perfekter Auftakt - so lässt sich wohl mit drei Worten der Auftakt des SV Kukmirn in die neue Spielzeit perfekt beschreiben. Nachdem man bereits in der Vorwoche eine gute Leistung zeigte und sich den ersten Dreier der Saison krallen konnte, musste diesmal der SC Bad Tatzmannsdorf dran glauben. Bereits in der ersten Halbzeit war das Spiel mehr oder weniger entschieden, mit 5 Treffern ging es in die Halbzeit.

Derweil legten die Kukmirner los wie die Feuerwehr, Luka Tepes sorgte mit einer der ersten Möglichkeiten im Spiel sofort für die schnelle Führung der Gäste. Bad Tatzmannsdorf wirkte etwas geschockt, brauchte einige Zeit, um sich vom Gegentreffer zu erholen. Kukmirn hatte vor allem offensiv das Heft in der Hand, konnte dies nach 28 Minuten durch Julian Heindl erneut eindrucksvoll beweisen. Doch die Hausherren zeigten zumindest, das sie noch da waren, Alen Horvath nutzte eine Unachtsamkeit und schloss trocken zum 1:2 ab. Ging jetzt Mehr? Kaum, denn noch vor der Pause war die Sache mehr oder weniger erledigt, Lukas Unger und der bärenstarke Marko Smodis trafen zum 1:4 und sorgten für einen beruhigenden Polster

Gäste ohne Gnade

Auch im zweiten Durchgang diktierten die Gäste das Spiel. Julian Heindl, Robin Bleyer per Elfmeter und erneut Marko Smodis sorgten am Ende dafür, dass man ganze sieben Treffer zu Buche stehen hatte und bejubeln durfte. Bad Tazmannsdorf blieb zwischenzeitlich nur der Treffer zum 2:6, erneut konnte derLegionär einen Fehler der Hintermannschaft ausnutzen und sorgte so zumindest für die Ergebniskosmetik. Mehr war für die Gastgeber an diesem Tag jedoch nicht drinnen, der Sieg von Kukmirn ein Ungefährdeter.

"Wir hatten wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, hätten sogar noch höher gewinnen können. Die zwei Gegentreffer waren richtig unnötig und Patzer in der Hintermannschaft", so Kukmirns Rene Zach zu Ligaportal.

Die Besten: Julian Heindl, Marko Smodis (beide Kukmirn)

