Deutsch Kaltenbrunn jubelt bei Welgersdorf und holt sich wichtige drei Punkte!

Details Montag, 18. Oktober 2021 23:45

Deutsch Kaltenbrunn schaffte am Wochenende in der 1.Klasse Süd den Befreiungsschlag! Mit 0:3 verlor der SV Welgersdorf am vergangenen Sonntag zu Hause deutlich gegen Deutsch Kaltenbrunn. Beide Teams haben nach diesem Spieltag somit neun Punkte auf dem Konto!

Welgersdorf geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Philipp Wolf das schnelle 1:0 für Deutsch Kaltenbrunn erzielte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Nikolaus Pummer schnürte einen Doppelpack (21./37.), sodass Deutsch Kaltenbrunn fortan mit 3:0 führte. Welgersdorf fand in der ersten Halbzeit kaum bis gar nicht ins Spiel, mit dem dritten Treffer war das Duell eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit entschieden!

Verletzung überschattet Spiel

Auch in der zweiten Halbzeit war das Spiel mehr oder weniger gelaufen für die Hausherren, eine ganz unschöne Aktion ereignete sich dann in der 70.Minute, als Viet Hung doan mit der Rettung vom Sportplatz gebracht werden musste, Ligaportal wünscht an dieser Stelle eine schnelle und problemlose Genesung! Mit diesem Schock war das Spiel dann endgültig gelaufen für die Hausherren. Die Gäste sind jetzt mit neun Zählern punktgleich mit SV Welgersdorf und stehen aufgrund des besseren Torverhältnisses von 24:34 auf dem neunten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein. Nächster Prüfstein für Welgersdorf ist Loipersdorf-Kitzladen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Deutsch Kaltenbrunn misst sich zur selben Zeit mit Neuhaus am Klausenbach.

"Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit entschieden, auch ich möchte an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, dem verletzten Spieler allles Gute zu wünschen", so ein fairer Deutsch Kaltenbrunn Coach Jochen Hafner.

Die Besten: Nikolaus Pummer, Patrik Preiner (beide Deutsch Kaltenbrunn)

1. Klasse Süd: SV Welgersdorf – Deutsch Kaltenbrunn, 0:3 (0:3)

7 Philipp Wolf 0:1

21 Nikolaus Pummer 0:2

37 Nikolaus Pummer 0:3

