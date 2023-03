Lendl- und Pfeifer-Festspiele: St. Martin/Raab deklassiert Deutschen Kaltenbrunn

Details Samstag, 25. März 2023 18:51

Am Samstagnachmittag stand in der 1. Klasse Süd im Rahmen des 15. Spieltages das Duell zwischen Deutsch Kaltenbrunn und dem Gast aus St. Martin auf dem Programm. Die Gäste ließen dabei keine Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen und feierten einen souveränen 5:0-Kantersieg. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das St. Martin letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Klare Geschichte von Beginn an

Ein Doppelpack brachte den Spitzenreiter gleich zum Start in eine komfortable Position: Christian Lendl war gleich zweimal zur Stelle (6./16.) und sorgte damit rasch für klare Verhältnisse. Mit dem 3:0 von Luka Vrhunc Pfeifer für die Gäste war das Spiel eigentlich schon sehr früh vorentschieden (26.). Mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabinen. ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab geigte nach dem Seitenwechsel weiter auf und baute die Führung aus, indem Pfeifer zwei Treffer nachlegte (64./86.) - 0:5 der Entstand in einem einseitigen Unterfangen.

Deutsch Kaltenbrunn verbuchte bislang insgesamt sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Die Leistungskurve von Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn zeigt aktuell nach unten und so wartet man nun schon seit sechs Spielen auf den nächsten Sieg.

Die Gäste springen mit diesem Erfolg vorerst auf Rang eins, kann Tobaj morgen allerdings noch nachziehen. Insgesamt sammelte ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab zehn Siege, vier Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Sankt Martin/Raab zu besiegen.

Nächster Prüfstein für Deutsch Kaltenbrunn ist Kemeten (Samstag, 17:00 Uhr). St. Martin misst sich am selben Tag mit Oberdorf (16:30 Uhr).

1. Klasse Süd: Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab, 0:5 (0:3)

86 Luka Vrhunc Pfeifer 0:5

64 Luka Vrhunc Pfeifer 0:4

26 Luka Vrhunc Pfeifer 0:3

16 Christian Lendl 0:2

6 Christian Lendl 0:1

