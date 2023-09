Oberdorf feiert souveränen Heimerfolg über Kemeten

Details Samstag, 23. September 2023 19:37

Für Kemeten gab es in der Auswärtspartie gegen Oberdorf nichts zu holen. Kemeten verlor mit 0:3. Oberdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kemeten einen klaren Erfolg.

Am Ende ein klarer Heimsieg

Filip Merlin brachte Oberdorf nach 18 Minuten die 1:0-Führung, traf halbrechts flach ins Eck. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die Gastgeber für sich beanspruchten. Noa Kovacic beförderte das Leder zum 2:0 des Heim-Teams über die Linie (78.), dem die Kugel aus Nahdistanz vor die Füße fällt und eiskalt einschob. Kurz vor Schluss traf Matthias Wagner für Oberdorf (94.), umkurvte den gegnerischen Schlussmann und besorgte den Endstand. Schließlich sprang für Oberdorf gegen Kemeten ein Dreier heraus.

Schluss. Aus. Vorbei. Ein verdientes 3:0 für den ASKÖ Oberdorf, auch wenn die Heimischen ebenfalls keine spielerisch hochwertige Leistung geboten haben.Nichtdestotrotz hatten sie die Partie jederzeit unter Kontrolle und nehmen somit die 3 Punkte ungefährdet mit! David Sagmeister, Ticker-Reporter

Oberdorf konnte sich gegen Kemeten auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Prunkstück von Oberdorf ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst drei Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Oberdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Oberdorf fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Oberdorf ungeschlagen ist.

Kemeten holte auswärts bisher nur drei Zähler. Der Gast bekleidet mit zehn Zählern Tabellenposition sechs. Kemeten verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Kemeten deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Kemeten in diesem Ranking auf.

Kommende Woche tritt Oberdorf bei SC Wiesfleck an (Sonntag, 16:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt Kemeten Heimrecht gegen SV Heiligenbrunn.

1. Klasse Süd: Oberdorf – Kemeten, 3:0 (1:0)

94 Matthias Wagner 3:0

78 Noa Kovacic 2:0

18 Filip Merlin 1:0

