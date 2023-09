Levec erzielt für Wiesfleck gegen Neuhaus/Klausenb. spätes Remis

Details Samstag, 23. September 2023 19:42

Neuhaus/Klaus. und SC Wiesfleck teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Comeback in Unterzahl

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Andraz Sorko sein Team in der zwölften Minute. Mitja Semen versenkte die Kugel zum 2:0 für Neuhaus am Klausenbach (38.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Patrick Siman schoss für Wiesfleck in der 51. Minute das erste Tor. Die Schlussphase musste der Gast ohne Rene Mahlknecht bestreiten, der in der 75. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Nejc Levec sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 85. Minute ins Schwarze traf. Alles sprach für einen Sieg von Neuhaus/Klausenb, doch am Ende wurde das Aufbäumen von SC Wiesfleck noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Neuhaus/Klaus. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 16 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Neuhaus am Klausenbach in dieser Saison. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Neuhaus/Klausenb. derzeit auf dem Konto. Neuhaus/Klaus. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Bei Wiesfleck präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist SC Wiesfleck eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Wiesfleck im Mittelfeld der Tabelle.

Mit diesem Unentschieden verpasste Neuhaus/Klausenb. die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Neuhaus am Klausenbach damit auch unverändert auf Rang zehn.

Neuhaus/Klaus. stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei Loipersdorf-Kitzladen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Wiesfleck Oberdorf.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – SC Wiesfleck, 2:2 (2:0)

85 Nejc Levec 2:2

51 Patrick Siman 2:1

38 Mitja Semen 2:0

12 Andraz Sorko 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.