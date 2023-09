Doppelpack von Horvath reicht Markt Neuhodis bei Heiligenbrunn nicht

Details Sonntag, 24. September 2023 20:01

Am Sonntag trafen SV Heiligenbrunn und ASK Markt Neuhodis aufeinander. Das Match entschied Heiligenbrunn mit 4:2 für sich. SV Heiligenbrunn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Aufsteiger einen Dreier.

Tore wie am Fließband

Norbert Achilles Simon brachte Markt Neuhodis in der 27. Minute ins Hintertreffen. Ein Tor mehr für Heiligenbrunn machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Das 1:1 von ASK Markt Neuhodis bejubelte Daniel Horvath (65.). Für das 2:1 von SV Heiligenbrunn zeichnete Stefan Seybold verantwortlich (67.). In der 78. Minute war Horvath mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Seybold einen Treffer für Heiligenbrunn im Ärmel hatte (94.). Benedikt Reichl setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für das Heimteam kurz vor dem Abpfiff (95.). Schließlich strich SV Heiligenbrunn die Optimalausbeute gegen Markt Neuhodis ein.

Heiligenbrunn liegt im Klassement nun auf Rang neun. In dieser Saison sammelte Heiligenbrunn bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Trotz der Niederlage fiel ASK Markt Neuhodis in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Die Defensive des Gasts muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 22-mal war dies der Fall. Markt Neuhodis musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ASK Markt Neuhodis insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging Markt Neuhodis in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SV Heiligenbrunn tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei Kemeten an. Zwei Tage später empfängt ASK Markt Neuhodis SV Zuberbach.

1. Klasse Süd: SV Heiligenbrunn – ASK Markt Neuhodis, 4:2 (1:0)

95 Benedikt Reichl 4:2

94 Stefan Seybold 3:2

78 Daniel Horvath 2:2

67 Stefan Seybold 2:1

65 Daniel Horvath 1:1

27 Norbert Achilles Simon 1:0

