Pieler mit Dreierpack: Kemeten feiert Kantersieg über Heiligenbrunn

SV Heiligenbrunn blieb gegen Kemeten chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Kemeten ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Heiligenbrunn einen klaren Erfolg.

Klare Angelegenheit

Lukas Pieler brachte SV Heiligenbrunn per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zweiten und 45. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Kemeten ging es in die Halbzeitpause. Für das 3:0 des Heimteams sorgte Sandro Kizlin, der in Minute 63 zur Stelle war. Pieler besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Kemeten (85.). Am Ende kam Kemeten gegen Heiligenbrunn zu einem verdienten Sieg.

Kemeten mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Die Offensive von Kemeten in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Heiligenbrunn war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 19-mal schlugen die Angreifer von Kemeten in dieser Spielzeit zu. Kemeten verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Kemeten. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

In dieser Saison sammelte SV Heiligenbrunn bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen. Heiligenbrunn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kommenden Sonntag (15:00 Uhr) tritt Kemeten bei SV Zuberbach an, schon einen Tag vorher muss SV Heiligenbrunn seine Hausaufgaben bei Oberdorf erledigen.

1. Klasse Süd: Kemeten – SV Heiligenbrunn, 4:0 (2:0)

85 Lukas Pieler 4:0

63 Sandro Kizlin 3:0

45 Lukas Pieler 2:0

2 Lukas Pieler 1:0

