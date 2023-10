"Sechsertragerl" für Neuhaus bei Loipersdorf-Kitzladen

Details Samstag, 30. September 2023 21:14

Loipersdorf-Kitzl. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Die Heimmannschaft ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Neuhaus/Klausenb. einen klaren Erfolg.

Einbahnstraßen-Fußball

Für den Führungstreffer von Loipersdorf-Kitzl zeichnete Matej Skrbin verantwortlich (11.) nach einem Eckball. Daniel Prenner erhöhte für Loipersdorf-Kitzladen auf 2:0 (18.) nach perfektem Benedek-Zuspiel. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Für das 3:0 von Loipersdorf-Kitzl. sorgte Jan Benedek, der in Minute 61 zur Stelle war. Mit den Treffern zum 6:0 (75./77./89.) sicherte Marijo Sandor Loipersdorf-Kitzl nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Ende kam Loipersdorf-Kitzladen gegen Neuhaus/Klaus. zu einem verdienten Sieg.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Neuhaus am Klausenbach hält Loipersdorf-Kitzl. auch in der Tabelle gut im Rennen. In der Defensive von Loipersdorf-Kitzl griffen die Räder ineinander, sodass Loipersdorf-Kitzladen im bisherigen Saisonverlauf erst achtmal einen Gegentreffer einsteckte. Loipersdorf-Kitzl. knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Loipersdorf-Kitzl fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Loipersdorf-Kitzladen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

In der Tabelle liegt Neuhaus/Klausenb. nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Der Gast schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 22 Gegentore verdauen musste. Die bisherige Saisonbilanz von Neuhaus/Klaus. bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Vom Glück verfolgt war Neuhaus am Klausenbach in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Sonntag tritt Loipersdorf-Kitzl. bei SC Wiesfleck an, während Neuhaus/Klausenb. einen Tag zuvor Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn empfängt.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzladen – Neuhaus am Klausenbach, 6:0 (2:0)

89 Marijo Sandor 6:0

77 Marijo Sandor 5:0

75 Marijo Sandor 4:0

61 Jan Benedek 3:0

18 Daniel Prenner 2:0

11 Matej Skrbin 1:0

