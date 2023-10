Heiligenbrunn siegt in umkämpfter und torreicher Partie gegen Zuberbach

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:44

Gegen SV Heiligenbrunn holte sich SV Zuberbach eine 2:4-Schlappe ab. Heiligenbrunn hat mit dem Sieg über Zuberbach einen Coup gelandet und sich durchgesetzt, als man sich in Runde 9 gegenüberstand.

Hausherren mit dem "längeren Atem"

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Manuel Marcec auf Seiten von SV Heiligenbrunn das 1:0 (40.). Er traf souverän vom Elfmeterpunkt. Die Pausenführung des Heimteams fiel knapp aus. Für das erste Tor von SV Zuberbach war Kristof Kuroli verantwortlich, der in der 61. Minute das 1:1 besorgte. Stefan Seybold brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Heiligenbrunn über die Linie (70.). Peter Farkas versenkte den Ball in der 80. Minute im Netz von SV Heiligenbrunn und besorgte den neuerlichen Ausgleichstreffer. Eine Minute später ging Heiligenbrunn durch den zweiten Treffer von Seybold in Führung. Norbert Achilles Simon stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für SV Heiligenbrunn her (86.). Am Ende verbuchte Heiligenbrunn gegen Zuberbach die maximale Punkteausbeute.

SV Heiligenbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für Heiligenbrunn keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. In dieser Saison sammelte Heiligenbrunn bisher vier Siege und kassierte sechs Niederlagen. Die letzten Resultate von SV Heiligenbrunn konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Bei SV Zuberbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den vierten Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz von Zuberbach hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Zuberbach bisher sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Am Samstag muss Heiligenbrunn bei SK Unterschützen ran, zeitgleich wird Zuberbach von Oberdorf in Empfang genommen.

1. Klasse Süd: SV Heiligenbrunn – SV Zuberbach, 4:2 (1:0)

86 Norbert Achilles Simon 4:2

81 Stefan Seybold 3:2

80 Peter Farkas 2:2

70 Stefan Seybold 2:1

61 Kristof Kuroli 1:1

40 Manuel Marcec 1:0

