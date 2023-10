Neuhaus gibt zuhause Führung gegen Schlaining aus der Hand

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:52

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Neuhaus am Klausenbach und ASKÖ Schlaining, die mit 1:2 endete. Hundertprozentig überzeugen konnte ASK Schlaining dabei jedoch nicht.

Kehrtwende in Durchgang zwei

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Christian Wolf sein Team in der 20. Minute. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. In der 56. Minute erzielte Adrian Kovacs das 1:1 für Schlaining. Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Adis Crnovic, der in der 74. Minute zur Stelle war. Unter dem Strich verbuchte ASKÖ Schlaining gegen Neuhaus/Klausenb. einen 2:1-Sieg.

Neuhaus/Klaus. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fielen die Gastgeber in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz 13. Nach der Niederlage gegen ASK Schlaining bleibt Neuhaus am Klausenbach weiterhin glücklos.

Durch den Erfolg rückte Schlaining auf die neunte Position der 1. Klasse Süd vor. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat ASKÖ Schlaining derzeit auf dem Konto. ASK Schlaining ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag trifft Neuhaus/Klausenb. auf ASK Markt Neuhodis, Schlaining spielt am selben Tag gegen SC Wiesfleck.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – ASKÖ Schlaining, 1:2 (1:0)

74 Adis Crnovic 1:2

56 Adrian Kovacs 1:1

20 Christian Wolf 1:0

