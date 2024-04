Heiligenbrunn schenkt Bad Tatzmannsdorf sieben Gegentreffer ein!

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 23:22

SV Heiligenbrunn führte Bad Tatzmannsdorf nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 vor. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Erfolg für Bad Tatzmannsdorf geendet.

Eindeutige Angelegenheit

Ein Doppelpack brachte Heiligenbrunn in eine komfortable Position: Stefan Seybold war gleich zweimal zur Stelle (16./26.). Mit dem 3:0 von Norbert Achilles Simon für die Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). Der dominante Vortrag von SV Heiligenbrunn im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Mit dem 4:0 durch Balint Péter Puhr schien die Partie bereits in der 54. Minute mit Heiligenbrunn einen sicheren Sieger zu haben. In der 58. Minute brachte Luka Grgic den Ball im Netz von SV Heiligenbrunn unter. Für das 5:1 von Heiligenbrunn sorgte Simon, der in Minute 66 zur Stelle war. Wenige Minuten später verkürzte Bad Tatzmannsdorf auf 2:5 (72.). Boris Vurusic (89.) und Seybold (93.) brachten SV Heiligenbrunn mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Mit dem Spielende fuhr SV Heiligenbrunn einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Bad Tatzmannsdorf klar, dass gegen Heiligenbrunn heute kein Kraut gewachsen war.

Bei Bad Tatzmannsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Trotz der Schlappe behält das Heimteam den fünften Tabellenplatz bei. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Bad Tatzmannsdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Im Tableau hatte der Sieg von Heiligenbrunn keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz neun. Die letzten Resultate von SV Heiligenbrunn konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Nächster Prüfstein für Bad Tatzmannsdorf ist SV Zuberbach (Sonntag, 16:00 Uhr). Heiligenbrunn misst sich am selben Tag mit ASKÖ Schlaining (16:30 Uhr).

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf – SV Heiligenbrunn, 2:7 (0:3)

93 Stefan Seybold 2:7

89 Boris Vurusic 2:6

72 Patrick Buerger 2:5

66 Norbert Achilles Simon 1:5

58 Luka Grgic 1:4

54 Balint Peter Puhr 0:4

39 Norbert Achilles Simon 0:3

26 Stefan Seybold 0:2

16 Stefan Seybold 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.