Dank Kovacic krallt sich Oberdorf gegen Neuhaus spät den Sieg

Details Samstag, 13. April 2024 20:10

Ein Tor machte den Unterschied – Oberdorf siegte mit 2:1 gegen Neuhaus am Klausenbach. Vollends überzeugen konnte Oberdorf dabei jedoch nicht. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Lucky Punch für das Heim-Team

Für die 1:0-Führung war Mate Gale verantwortlich. Vor 269 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Oberdorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Neuhaus/Klausenb. hatte bis zur Pause Bestand. Das 1:1 von Oberdorf stellte Filip Merlin sicher (50.). Die Hoffnung auf einen vollen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Bine Kovacic rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für die Gastgeber in greifbare Nähe. Am Ende verbuchte Oberdorf gegen Neuhaus/Klaus. einen Sieg.

An Oberdorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 18-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Süd. Oberdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Oberdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Neuhaus am Klausenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste haben auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Nun musste sich Neuhaus/Klausenb. schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nächster Prüfstein für Oberdorf ist Kemeten (Samstag, 17:00 Uhr). Neuhaus/Klaus. misst sich am selben Tag mit SC Wiesfleck (16:00 Uhr).

1. Klasse Süd: Oberdorf – Neuhaus am Klausenbach, 2:1 (0:1)

91 Bine Kovacic 2:1

50 Filip Merlin 1:1

22 Mate Gale 0:1

