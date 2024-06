Überzeugender Sieg: SV Heiligenbrunn demontiert ASK Jabing

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:00

Der SV Heiligenbrunn zeigte in der 25. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) eine eindrucksvolle Leistung und besiegte den ASK Jabing mit einem klaren 7:1. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an und gingen bereits in der 12. Minute in Führung. Boris Vurusic war der überragende Spieler des Abends und trug mit vier Toren maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft bei.

Heiligenbrunn legt den Grundstein früh

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff und bereits in der 10. Minute fiel das erste Tor. Bálint Herczeg brachte den SV Heiligenbrunn mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung setzte den ASK Jabing sofort unter Druck und ließ den Gastgeber befreit aufspielen. 21 Minuten später erhöhte Boris Vurusic auf 2:0. Der SV Heiligenbrunn zeigte sich in allen Belangen überlegen und bestimmte das Spielgeschehen nach Belieben.

In der 38. Minute war es erneut Boris Vurusic, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 erhöhte. Das Team aus Jabing fand kein Mittel gegen die drückende Überlegenheit der Heiligenbrunner. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, schnürte Vurusic seinen Hattrick und stellte auf 4:0. Die Gastgeber gingen mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Torreigen setzt sich in der zweiten Halbzeit fort

Nach der Pause machte der SV Heiligenbrunn dort weiter, wo er aufgehört hatte. In der 51. Minute war es Stefan Seybold, der den Ball zum 5:0 im Netz zappeln ließ. Die Heiligenbrunner spielten wie aus einem Guss und ließen keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Auch in der Defensive stand das Team sicher und ließ den ASK Jabing kaum zur Entfaltung kommen.

In der 68. Minute war es erneut Boris Vurusic, der mit seinem vierten Treffer den Spielstand auf 6:0 erhöhte. Die Fans des SV Heiligenbrunn feierten ihren Goalgetter, während die Gäste sich mit der Rolle des Statisten abfinden mussten. Die Defensive der Jabinger war zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und ließ den Gastgebern viel zu viel Raum.

Der ASK Jabing konnte in der 77. Minute durch Jan Humar auf 6:1 verkürzen, doch dieser Treffer war nicht mehr als Ergebniskosmetik. In der Schlussphase des Spiels setzte Boris Vurusic den Schlusspunkt und erzielte in der 89. Minute das Tor zum 7:1-Endstand. Der SV Heiligenbrunn ließ in den letzten Minuten nichts mehr anbrennen und fuhr einen hochverdienten Sieg ein.

1. Klasse Süd: Heiligenbrunn : Jabing - 7:1 (4:0)

90 Boris Vurusic 7:1

77 Jan Humar 6:1

68 Boris Vurusic 6:0

51 Stefan Seybold 5:0

44 Boris Vurusic 4:0

38 Boris Vurusic 3:0

31 Boris Vurusic 2:0

10 Bálint Herczeg 1:0

