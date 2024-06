SV Zuberbach glückt knapper Heimsieg gegen ASK Goberling

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:37

In Runde 25 in der 1. Klasse Süd (BGLD) sicherte sich SV Zuberbach einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen ASK Goberling. Trotz eines frühen Rückstands und einer Roten Karte in der zweiten Halbzeit zeigte Zuberbach großen Kampfgeist und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Die Tore für SV Zuberbach erzielten Balazs Imre und Patrick Philipp Dobany, während Thomas Kappel für ASK Goberling traf.

Gäste führen zur Pause knapp

Das Spiel begann pünktlich um 17:00 Uhr und schon nach wenigen Augenblicken wurde klar, dass beide Teams entschlossen waren, die Partie für sich zu entscheiden. In der 34. Minute gelang es Thomas Kappel von ASK Goberling, den Ball im Netz von SV Zuberbach unterzubringen. Ein präziser Schuss, der Torhüter und Verteidigung von Zuberbach keine Chance ließ, brachte die Gäste in Führung. Mit diesem 0:1 ging es in die Halbzeitpause, und ASK Goberling schien auf einem guten Weg, das Spiel zu kontrollieren.

Zuberbachs Comeback und der Sieg in numerischer Unterzahl

Nach der Halbzeitpause kam SV Zuberbach mit neuer Energie aus der Kabine. Die Bemühungen zahlten sich in der 60. Minute aus, als Balazs Imre den Ausgleich erzielte.

Doch nur 13 Minuten später sah sich Zuberbach mit einem neuen Rückschlag konfrontiert. Lajos Daniel Schimmer erhielt in der 73. Minute eine Rote Karte, wodurch SV Zuberbach die verbleibenden Minuten des Spiels in Unterzahl bestreiten musste.

Trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit gelang es SV Zuberbach, in der 81. Minute den Führungstreffer zu erzielen. Patrick Philipp Dobany war der Mann des Moments, als er einen wichtigen Treffer landete, der Zuberbach mit 2:1 in Führung brachte. Die Mannschaft verteidigte anschließend ihre knappe Führung mit großer Entschlossenheit und ließ ASK Goberling keine Gelegenheit mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Nach 90 hart umkämpften Minuten endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für SV Zuberbach. Dieser Sieg war ein Beweis für den starken Willen und die Kampfbereitschaft der Heimmannschaft.

1. Klasse Süd: Zuberbach : Goberling - 2:1 (0:1)

81 Patrick Philipp Dobany 2:1

60 Balazs Imre 1:1

34 Thomas Kappel 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.