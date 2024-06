ASK Markt Neuhodis triumphiert über Loipersdorf-Kitzladen und sichert sich Ligaverbleib!

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:49

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich ASK Markt Neuhodis gegen Loipersdorf-Kitzladen mit 3:1 durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste komfortabel mit 2:0 und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Trotz eines späten Treffers durch Loipersdorf-Kitzladen konnten die Gastgeber das Spiel nicht mehr drehen.

Frühe Führung für ASK Markt Neuhodis

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff um 17:30 Uhr. Die ersten Minuten verliefen ohne nennenswerte Höhepunkte, bis in der 17. Minute die Gäste mit einem Freistoß nur knapp das Tor verfehlten.

Nur zwei Minuten später, in der 19. Minute, konnte ASK Markt Neuhodis die erste Gelegenheit nutzen. Ein Fehler in der Defensive von Loipersdorf-Kitzladen führte dazu, dass Daniel Horvath frei vor dem Tor stand und den Ball mühelos zur 1:0-Führung einnetzte. In der 42. Minute zeigte sich Horvath erneut als treffsicher. Eine lange Flanke landete direkt bei ihm, und er schweißte den Ball unter die Latte, um das 2:0 für ASK Markt Neuhodis zu markieren.

Loipersdorf-Kitzladen gelingt kein Comeback

In der 49. Minute erhöhte ASK Markt Neuhodis dann auf 3:0. Patrik Paudits verwandelte nach einem schönen Querpass und sorgte damit für eine scheinbar uneinholbare Führung.

Loipersdorf-Kitzladen gab jedoch nicht auf. In der 62. Minute gelang Jan Benedek nach einem Gestocher im Strafraum der Ehrentreffer zum 1:3. Trotz einer weiteren großen Chance für die Gäste in der 71. Minute, die vom Torwart Palank vereitelt wurde, blieb es beim Endstand von 3:1 für ASK Markt Neuhodis.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzl : Markt Neuhodis - 1:3 (0:2)

62 Jan Benedek 1:3

49 Patrik Paudits 0:3

42 Daniel Horvath 0:2

19 Daniel Horvath 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.