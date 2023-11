ASK Tschurndorf: Hervorragender dritter Platz soll im Frühjahr verteidigt werden

Details Dienstag, 28. November 2023 14:07

Der ASK Tschurndorf/Kalkgruben vermochte sich in der 2. Klasse Mitte nach einem durchwachsenen Saisonstart mit Fortdauer des Herbstes im oberen Drittel des Klassements zu etablieren und rangiert über die Winterpause nun auf dem dritten Zwischenhang mit 20 Punkten hinter dem unangefochtenen Leader-Duo Sieggraben (29) und Antau (28). Augenblicklich stehen sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlage zu Buche bei 33 erzielten und 29 kassierten Treffern. Sektionsleiter Andreas Fellinger machte den Blick zurück auf die absolvierte Hinrunde…

"Rang drei ist natürlich hervorragend"

Auch ein Blick auf die zuhause und in der Fremde gesammelten Erfolge lohnt sich, wurden auf Plätzen des Gegners bisher mehr Punkte eingeheimst als auf eigener Anlage: In der Wertung vor heimischer Kulisse steht man mit acht Zählern (2S, 2U, 2N) auf Rang acht. In jeder auf gegnerischen Schauplätzen mit 4S und 3N, kumuliert zwölf Punkten also, auf Platz drei.

Ligaportal: Mit 20 Punkten wintert man hinter dem Leader-Duo auf Rang drei. Wie zufrieden zeigt man sich mit der ersten Saisonhälfte?

Andreas Fellinger: "Mit dem Start waren wir nicht zufrieden, da wir nur einen Punkt aus den ersten drei Spielen geholt haben – das war nicht gut. Mittlerweile ist die Mannschaft eingespielt und funktioniert immer besser. Rang drei ist natürlich hervorragend momentan."

Legionäre bleiben "an Bord", Platz drei soll gehalten werden

Ligaportal: Welche Ziele steckt man sich für das Frühjahr?

Andreas Fellinger: "Für das Frühjahr hoffen wir natürlich den Platz zu halten."

Ligaportal: Ist über den Jahreswechsel mit Kader-Adaptionen zu rechnen?

Andreas Fellinger: "Wir werden den Kader momentan so halten, alle Legionäre werden bei uns bleiben. Natürlich, wenn sich etwas ergibt, könnte noch wer dazu stoßen. Durch Langzeitverletzte sind wir fast dazu gezwungen, noch Spieler zu holen."

