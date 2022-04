ASV Hornstein auf Aufstiegskurs - Eisenstadt mit Rückschlag

Details Montag, 11. April 2022 22:05

Mit Eisenstadt 1907 und dem ASV Hornstein trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für den SC Eisenstadt schien Hornstein aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass Eisenstadt wohl einen Sieg benötigen würde, um den Druck auf Hornstein und Neusiedl aufrecht zu halten.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Eisenstadt hielt vor allem defensiv gut dagegen gegen die starke Offensive der Hornsteiner und so blieb es im ersten Durchgang beim torlosen Remis zwischen den beiden Mannschaften.

Kovacs zeigt erneut seine Klasse

In der zweiten Halbzeit machten die Gäste dann ernst, man stellte unter Beweis, warum man in dieser Saison bisher so gut unterwegs war. Der überragende Sascha Kovacs erledigte Eisenstadt im zweiten Durchgang quasi im Alleingang, er erzielte alle drei Treffer und sorgte so für einen wichtigen Erfolg der Hornsteiner im 6 Punkte Spiel. Trotz der Niederlage fiel der SC Eisenstadt 1907 in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei, allerdings mit mittlerweile 5 Punkten Rückstand auf Neusiedl. Der ASV Sonnenberg Hornstein ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 2. Klasse Nord. Mit nur fünf Gegentoren stellen die Gäste die sicherste Abwehr der Liga.

"Wir sind derzeit einfach in einem richtigen Flow drinnen und ich hoffe, dass dies noch lange der Fall ist", so Hornsteins Trainer Sebastian Reinprecht.

Die Besten: Sascha Kovacs, Patrick Niklas, Mateas Grgic (alle Hornstein)

2. Klasse Nord: SC Eisenstadt 1907 – ASV Sonnenberg Hornstein, 0:3 (0:0)

89 Sascha Kovacs 0:3

65 Sascha Kovacs 0:2

56 Sascha Kovacs 0:1