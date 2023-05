Deutlicher Auswärtssieg: Zagersdorf schenkt Schlusslicht Schützen fünf Buden ein

Details Samstag, 27. Mai 2023 22:59

Tabellen-Nachzügler UFC Schützen kam gegen Zagersdorf am Samstag im Rahmen der 24. Runde der 2. Klasse Nord mit 0:5 unter die Räder. Das Hinspiel war mit einem 3:0 ganz zugunsten von Zagersdorf gelaufen.

Wer hat noch nicht, wer will nochmal?

Fabian Schmal trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein - er behauptete sich eindruckvoll gegen seine Gegenspieler und schob trocken zur Führung ein. Für das 2:0 von SC Zagersdorf zeichnete Maximilian Ivancsits verantwortlich (32.) - der Goalgetter ließ vor des Gegners Tor seine Topscorer-Qualitäten aufblitzen und stellte die Weichen auf einen Auswärtserfolg. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Milos Zivanov brachte Zagersdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 nach einem Pressball mit dem Torhüter erzielte (63.). Schmal gelang ein Doppelpack (67./74.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte - zunächst traf er nach einem feinen Stanglpass, wenig später infolge einer herrlichen Einzelaktion. SC Zagersdorf überrannte Schützen förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Kurz vor Saisonende belegt UFC Schützen am Gebirge mit sechs Punkten den 13. Tabellenplatz. 14:105 – das Torverhältnis des Heimteams spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Misere von UFC Schützen am Gebirge hält an. Insgesamt kassierte UFC Schützen nun schon neun Niederlagen am Stück.

Zagersdorf hat nach dem souveränen Erfolg über Schützen weiter die zweite Tabellenposition inne. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SC Zagersdorf ist die funktionierende Defensive, die erst 23 Gegentreffer hinnehmen musste.

Nach der klaren Niederlage gegen Zagersdorf ist UFC Schützen am Gebirge weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Nord.

Am kommenden Samstag trifft UFC Schützen auf SC Trausdorf, SC Zagersdorf spielt am selben Tag gegen UFC Stotzing.

2. Klasse Nord: UFC Schützen am Gebirge – SC Zagersdorf, 0:5 (0:2)

74 Fabian Schmal 0:5

67 Fabian Schmal 0:4

63 Milos Zivanov 0:3

32 Maximilian Ivancsits 0:2

20 Fabian Schmal 0:1

