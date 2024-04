Wulkaprodersdorf baut Serie aus und siegt gegen UFC Stotzing

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 23:25

UFC Stotzing blieb gegen SV Wulkaprodersdorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Auf dem Papier ging Wulkaprodersdorf als Favorit ins Spiel gegen Stotzing – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. UFC Stotzing hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 1:0 knapp die Nase vorn gehabt.

Ungefährdeter Heimsieg

Der Gast geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Niklas Mandl das schnelle 1:0 für SV Wulkaprodersdorf erzielte. Viktor Szabolcs Varga beförderte das Leder zum 2:0 von Wulkaprodersdorf über die Linie (26.). Mit dem 3:0 durch Samir Touati schien die Partie bereits in der 37. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. SV Wulkaprodersdorf dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der 54. Minute legte Thomas Dragschitz zum 4:0 zugunsten von Wulkaprodersdorf nach. Letztlich fuhr SV Wulkaprodersdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Stotzing festigte Wulkaprodersdorf den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SV Wulkaprodersdorf ist die funktionierende Defensive, die erst 16 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saison von Wulkaprodersdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Seit fünf Begegnungen hat SV Wulkaprodersdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

UFC Stotzing führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Angriff ist bei Stotzing die Problemzone. Nur 18 Treffer erzielte UFC Stotzing bislang. Stotzing verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Die schmerzliche Phase von UFC Stotzing dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Wulkaprodersdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei UFC St. Georgen/Eisenstadt an. Einen Tag später empfängt Stotzing SV Seefestspiele Mörbisch am See.

2. Klasse Nord: SV Wulkaprodersdorf – UFC Stotzing, 4:0 (3:0)

54 Thomas Dragschitz 4:0

37 Samir Touati 3:0

26 Viktor Szabolcs Varga 2:0

10 Niklas Mandl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.