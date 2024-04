Jois gelingt Heimsieg gegen Großhöflein

Spielberichte

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Jois mit 2:1 gegen FC Großhöflein gewann. Einen packenden Auftritt legte Jois dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel bei Großhöflein hatte Jois schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Heimsieg ins Trockene gebracht

Leonardo Asher De Souza stellte die Weichen für Jois auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle war und den Schlussmann umkurvte, trocken einschob und zum Jubel abdrehte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Fabian Helm zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Thomas Pollreisz machte in der 65. Minute das 2:1 von Jois perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegten die Gastgeber gegen FC Großhöflein.

Jois muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte gegen Großhöflein verbesserte sich Jois auf Platz acht. Jois bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt FC Großhöflein weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Nun musste sich Großhöflein schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Vom Glück verfolgt war FC Großhöflein in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am nächsten Samstag reist Jois zu Neufeld an der Leitha, zeitgleich empfängt Großhöflein SC Eisenstadt 1907.

2. Klasse Nord: Jois – FC Großhöflein, 2:1 (1:1)

65 Thomas Pollreisz 2:1

45 Eigentor durch Fabian Helm 1:1

16 Leonardo Asher De Souza 1:0

