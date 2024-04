Nach Rückstand: Neufeld/Leitha überrollt Oslip

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:15

FC Oslip blieb gegen Neufeld an der Leitha chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Neufeld / Leitha. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der Tabellenprimus hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Gäste drehen nach dem Seitenwechsel auf

David Bodnar brachte Oslip in der 31. Minute in Front. Bevor es in die Pause ging, hatte Leon Julian Woborny noch das 1:1 von Neufeld/Leitha parat (41.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Raphael Renger stellte die Weichen für Neufeld an der Leitha auf Sieg, als er in Minute 53 nach einem Eckball mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit einem schnellen Doppelpack (80./84.) zum 4:1 schockte Sascha Kovacs FC Oslip. Neufeld / Leitha baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Pavol Brunner beförderte den Ball in der 87. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gäste auf 5:1. Am Schluss gewann Neufeld/Leitha gegen Oslip.

Trotz der Schlappe behält FC Oslip den fünften Tabellenplatz bei. Die Defensive der Heimmannschaft muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 37-mal war dies der Fall. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Oslip derzeit auf dem Konto.

Die Defensive von Neufeld / Leitha (13 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Nord zu bieten hat. Die Saison von Neufeld/Leitha verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 14 Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Neufeld an der Leitha erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Oslip tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 19:30 Uhr, bei UFC RAIBA Purbach am See an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Neufeld / Leitha Jois.

2. Klasse Nord: FC Oslip – Neufeld an der Leitha, 1:5 (1:1)

87 Eigentor durch Pavol Brunner 1:5

84 Sascha Kovacs 1:4

80 Sascha Kovacs 1:3

53 Raphael Renger 1:2

41 Leon Julian Woborny 1:1

31 David Bodnar 1:0

