Schlusslicht Zillingtal muss sich Leader Purbach geschlagen geben

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:58

UFC Purbach am See setzte sich standesgemäß gegen SC Zillingtal mit 4:0 durch. Purbach am See hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Tabellenprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte UFC RAIBA Purbach am See keinerlei Probleme mit Zillingtal gehabt und einen 7:0-Erfolg verbucht.

"Vier gewinnt" für den Gast

Markus Holemar stellte die Weichen für UFC Purbach am See auf Sieg, als er in Minute 28 mit dem 1:0 zur Stelle war. Komfortabel war die Pausenführung des Gasts nicht, aber immerhin ging Purbach am See mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Christian Rosner erhöhte für UFC RAIBA Purbach am See auf 2:0 (53.). Mit dem 3:0 von Gazican Gencer für UFC Purbach am See war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). In der 77. Minute legte Rosner zum 4:0 zugunsten von Purbach am See nach. Ein starker Auftritt ermöglichte UFC RAIBA Purbach am See am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Zillingtal.

Mit nur acht Zählern auf der Habenseite ziert Zillingtal das Tabellenende der 2. Klasse Nord. 9:52 – das Torverhältnis der Gastgeber spricht eine mehr als deutliche Sprache. Gegen UFC Purbach am See verlor SC Zillingtal bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Purbach am See in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit nur zehn Gegentoren stellt UFC RAIBA Purbach am See die sicherste Abwehr der Liga. Purbach am See bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat UFC RAIBA Purbach am See 14 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. UFC Purbach am See befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte.

Zillingtal hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 27.04.2024 gegen FC Oslip. Als Nächstes steht UFC RAIBA Purbach am See Oslip gegenüber (Freitag, 19:30 Uhr).

2. Klasse Nord: SC Zillingtal – UFC RAIBA Purbach am See, 0:4 (0:1)

77 Christian Rosner 0:4

59 Gazican Gencer 0:3

53 Christian Rosner 0:2

28 Markus Holemar 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.